Ди Канио: «Сарри – это тот же Гвардиола, но без больших денег»

Бывший нападающий «Наполи» Паоло Ди Канио считает, что главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри заслуживает лучшей прессы. По его мнению, 58-летний специалист ни в чем не уступает тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который во всех своих клубах обладал внушительным трансферным бюджетом.

«Сарри феномен. Он делает то же самое, что и Гвардиола в «Манчестере Сити» – высокий прессинг, отход назад, высокая оборонительная линия, владение мячом. Отличие в том, что он делает это с менее сильными игроками.

В «Наполи» собраны хорошие футболисты, но Аллан – не Кевин Де Брюйне или Давид Силва, а Жоржиньо – не Фернандиньо и так далее», – сказал Ди Канио.