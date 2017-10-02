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    Ди Канио: «Сарри – это тот же Гвардиола, но без больших денег»

    Бывший нападающий «Наполи» Паоло Ди Канио считает, что главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри заслуживает лучшей прессы. По его мнению, 58-летний специалист ни в чем не уступает тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который во всех своих клубах обладал внушительным трансферным бюджетом.

    «Сарри феномен. Он делает то же самое, что и Гвардиола в «Манчестере Сити» – высокий прессинг, отход назад, высокая оборонительная линия, владение мячом. Отличие в том, что он делает это с менее сильными игроками.

    В «Наполи» собраны хорошие футболисты, но Аллан – не Кевин Де Брюйне или Давид Силва, а Жоржиньо – не Фернандиньо и так далее», – сказал Ди Канио.

    Источник: Tribalfootball

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    02.10.2017 12:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 октября 2017, 13:58

      Пет всегда тренеровал команды с большими деньгами.хотел бы посмотреть на него в средней команде типа интер и т д

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 2 октября 2017, 13:08

      Жоржиньо тоже не плох а Фернандиньо не так уж крут

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