Обамеянг рад, что не перешел в «ПСЖ»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рад, что его переход в «ПСЖ» сорвался. По его словам, он счастлив в Дортмунде.

«Я вовсе не жалею о своем решении не переходить в «ПСЖ». Сейчас я весьма доволен тем, что остался в «Боруссии». Чувствую себя в этом клубе отлично, «Боруссия» как семья для нас.

Продление контракта с «Боруссией»? Я открыт для переговоров, все возможно. Давайте дождемся окончания сезона, а там посмотрим, как будут развиваться события.

Премьер-лига? Честно говоря, эта лига меня никогда особо не привлекала», – рассказал футболист в интервью TF1.

Стоит напомнить, что действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» рассчитан до середины 2020 года. Этим летом он мог оказаться не только в «ПСЖ», но и в «Милане».