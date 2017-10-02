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    Обамеянг рад, что не перешел в «ПСЖ»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рад, что его переход в «ПСЖ» сорвался. По его словам, он счастлив в Дортмунде.

    «Я вовсе не жалею о своем решении не переходить в «ПСЖ». Сейчас я весьма доволен тем, что остался в «Боруссии». Чувствую себя в этом клубе отлично, «Боруссия» как семья для нас.

    Продление контракта с «Боруссией»? Я открыт для переговоров, все возможно. Давайте дождемся окончания сезона, а там посмотрим, как будут развиваться события.

    Премьер-лига? Честно говоря, эта лига меня никогда особо не привлекала», – рассказал футболист в интервью TF1.

    Стоит напомнить, что действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» рассчитан до середины 2020 года. Этим летом он мог оказаться не только в «ПСЖ», но и в «Милане».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2017 08:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 2 октября 2017, 11:42

      krasava

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 октября 2017, 11:23

      А до этого много раз говорил что настал момент уйти из Боруссии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 2 октября 2017, 10:27

      Быстро ты переобуваешься..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 2 октября 2017, 10:06

      хочет в Реал или Барсу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 09:47

      Вся эта радость временна и не постоянна!! С приближение ТО и окончания контракта будет нарастать желание получить контракт пожирней или продать себя подороже какому-нибудь гранду!!... И начнутся дрязги и подковёрные игры...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 октября 2017, 08:31

      В Боруссии он лидер а в псж ещё не факт что в основе играл бы с таким подбором игроков

      2
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Tajik-za Zenit 2 октября 2017, 10:19

      Думаешь, Кавани ему конкурент?

      1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Tyler_Stark 2 октября 2017, 11:21

      А ты думаешь - нет?

      -2
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > SKS6891 2 октября 2017, 23:23

      Не скажу что Кавани плох, но я бы выбрал габонца

      0
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