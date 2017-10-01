Серия А. «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой», Дибала не забил пенальти в концовке

Матч «Аталанты» и «Ювентуса» в рамках 7-го тура чемпионата Италии завершился вничью 2:2. Голы забили Федерико Бернардески, Гонсало Игуаин, Маттиа Кальдара, Бриан Кристанте.

За шесть минут до конца основного времени ападающий «бьянконери» Пауло Дибала не реализовал пенальти – голкипер Этрит Бериша отразил удар.

Команда Массимилиано Аллегри набрала 19 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Клуб из Бергамо с девятью баллами сохранил 11-ю строчку.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Аталанта – Ювентус – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Бернардески, 21; 0:2 – Игуаин, 24; 1:2 – Кальдара, 31; 2:2 – Кристанте, 67.

Незабитые пенальти: нет – Дибала, 84.

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