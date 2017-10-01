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    Серия А. «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой», Дибала не забил пенальти в концовке

    Матч «Аталанты» и «Ювентуса» в рамках 7-го тура чемпионата Италии завершился вничью 2:2. Голы забили Федерико Бернардески, Гонсало Игуаин, Маттиа Кальдара, Бриан Кристанте.

    За шесть минут до конца основного времени ападающий «бьянконери» Пауло Дибала не реализовал пенальти – голкипер Этрит Бериша отразил удар.

    Команда Массимилиано Аллегри набрала 19 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Клуб из Бергамо с девятью баллами сохранил 11-ю строчку.

    Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

    Аталанта – Ювентус – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Бернардески, 21; 0:2 – Игуаин, 24; 1:2 – Кальдара, 31; 2:2 – Кристанте, 67.

    Незабитые пенальти: нет – Дибала, 84.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 23:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 2 октября 2017, 09:12

      Не припомню когда Дибала мазал в последний раз... Обидно упускать победу

      0
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      Рейтинг: +13

      4eJIoBek 2 октября 2017, 07:54

      как можно посмотрев видео повтор увидев на нем что мяч попадает в плечо и все равно ставить пенальти

      1
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 2 октября 2017, 04:54

      Когда Дибала подошёл к точке, я сразу понял - не забьёт. Пижон.

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 2 октября 2017, 00:30

      Дибала и натхо 2 уебка испортившие мой вечер......

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 октября 2017, 23:59

      Ну вот, а на Натхо все накинулись... )))

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