Примера. «Реал Сосьедад» и «Бетис» забили восемь голов, клуб из Севильи поднялся на четвертое место

В матче 7-го тура Примеры «Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы», сыграл вничью с «Бетисом» – 4:4.

Таким образом, гости набрали 13 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» – восьмой.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Реал Сосьедад – Бетис – 4:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Санабрия, 6; 1:1 – Виллиан Жозе, 13; 2:1 – Оярсабль, 26; 2:2 – Феддаль, 28; 2:3 – Хоакин, 46; 3:3 – Прието, 57; 3:4 – Леон, 83; 4:4 – Льоренте, 86.

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