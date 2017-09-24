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    Ловчев: «Смотреть «Спартак» интересно, но это анархия»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:2) назвал игру московского клуба анархией.

    После данной ничьей действующий чемпион занимает в турнирной таблице шестое место.

    «Еще в прошлом году я сказал: не вижу у «Спартака» никакой выстроенной игры. Да, «Спартак» эмоционален. Но только с точки зрения кино, ибо интереснее, чем «Спартак» сейчас никто не играет. На каждую концовку матчей нужно приходить, а не уходить с нее, как привыкли болельщики, когда все ясно. Нужно приходить и смотреть – как забивают «Спартаку» или как забивает сам «Спартак». Ведь с Анжи команда не бросила играть, проигрывая 1:2. Лезла отыгрываться.

    Надо признать, что «Спартак» выглядит растерянно. Команда почему-то считает, что ей не фартит, но дело не в этом. Просто нет выстроенной тренером игры. Нет совершенно! Я часто задумываюсь: вот есть два игрока. которые в «Спартаке» как бы ведут игру и, как правило, меняют один другого – Попов и Джано. Я чувствую, что они заскучали…

    Делаю вывод: смотреть «Спартак» интересно, но это анархия», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.09.2017 01:32
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 сентября 2017, 18:08

      да все это понятно, просто пока Федун не приведет грамотных менеджеров, так и будет эта шляпа
      пора забыть уже о регалиях 90-х годов, это все в прошлом. надо выстраивать новый клуб, а не жить вчерашними титулами.

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 24 сентября 2017, 15:57

      смотреть матч это хлеще санта барбары и фавуса Гетте

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 сентября 2017, 11:25

      Тренера, который пропитан вашим - Спартаковским духом, и может чего и получиться. (я про Аленичива. ИМХО)

      -1
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      Рейтинг: +722

      Urry 24 сентября 2017, 11:10

      Валидол

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 11:07

      Нервы сплошные смотреть на это.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 сентября 2017, 10:49

      В игре с Ливерпулем всё и прояснится - будут из кожи вон лезть(не смотря на отсутствие лидеров)тогда всё у них получится - не захотят,значит Спартак опять ждут большие перемены.

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 сентября 2017, 10:31

      когда команды выигрывают не интересной игрой вам не нравится когда команда показывает зрелищную игру вам опять не нравится выходит главное очки - и нечего балаболить

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 сентября 2017, 09:11

      Соглашусь с растерянностью. И ещё мандраж! Играют, вроде все, некоторые стараются, кто-то блистает, а кто-то не доигрывает... Но многие мандражирую, типа я пашу, а вот партнёры накосячат, поэтому лишние дёрганья, нервозность, попытки подстраховать, разваливаются связки и пропадает уверенность....

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > soccerfanivan 24 сентября 2017, 10:07

      Эмоционально, по-болельщицки... Но у НИХ всё сухо, практично, без лишних движений и переживаний... Не многие проникнуты спартаковским духом, как многие болелы надеются.... Единственное, чего дрищщут, так это гнева ортодоксальных болельщиков и возможного общественного гнёта... А на клубном уровне никакие санкции и увещивания их не трогают... Пошла игра - хорошо, просрали - плохо, но может позже наверстаем... Может я и ошибаюсь... Хорошо бы...

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > insider_retro 24 сентября 2017, 10:52

      Всю жизнь поражает: один побежал,другие стоят - другой побежал,остальные встали.Поддержки друг друга нет.

      1
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 24 сентября 2017, 08:20

      Чего делать будем, Каррера?
      Разбазаривать очки - плохие манеры.
      Будем брать, будем рвать?
      Или вам пое...ь?!

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 сентября 2017, 07:34

      Как писал классик: дела в колхозе шли плохо. Ну, не то, чтобы совсем плохо, можно даже сказать - хорошо, но с каждым днем все хуже и хуже.

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