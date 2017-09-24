Ловчев: «Смотреть «Спартак» интересно, но это анархия»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:2) назвал игру московского клуба анархией.

После данной ничьей действующий чемпион занимает в турнирной таблице шестое место.

«Еще в прошлом году я сказал: не вижу у «Спартака» никакой выстроенной игры. Да, «Спартак» эмоционален. Но только с точки зрения кино, ибо интереснее, чем «Спартак» сейчас никто не играет. На каждую концовку матчей нужно приходить, а не уходить с нее, как привыкли болельщики, когда все ясно. Нужно приходить и смотреть – как забивают «Спартаку» или как забивает сам «Спартак». Ведь с Анжи команда не бросила играть, проигрывая 1:2. Лезла отыгрываться.

Надо признать, что «Спартак» выглядит растерянно. Команда почему-то считает, что ей не фартит, но дело не в этом. Просто нет выстроенной тренером игры. Нет совершенно! Я часто задумываюсь: вот есть два игрока. которые в «Спартаке» как бы ведут игру и, как правило, меняют один другого – Попов и Джано. Я чувствую, что они заскучали…

Делаю вывод: смотреть «Спартак» интересно, но это анархия», – сказал Ловчев.