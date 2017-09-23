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    «Реал» купит Гризманна и оставит Роналду. Дайджест событий дня

    РФПЛ. ЦСКА и «Динамо» голов не забили, «Спартак» примет «Анжи»

    В матче 11-го тура РФПЛ московское «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА – 0:0. После этого результата бело-голубые поднялись на 10-е место в турнирной таблице. Армейцы, имеющие в активе 20 очков, остались на четвертой позиции.

    «Арсенал» нашел замену Санчесу в Серии А

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес в следующем году может покинуть клуб из столицы Англии. Напомним, что у чилийца истекает срок контракта с «канонирами» в конце сезона-2017/18. Руководство лондонского клуба рассматривает в качестве замены Санчесу полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. По информации источника, сумма выкупа игрока сборной Бельгии составляет 30 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Серии А Мертенс провел пять матчей, в которых записал на свой счет шесть голов.

    «Реал» продаст Бэйла «Манчестер Юнайтед» и приобретет Гризманна

    «Реал» готов отпустить полузащитника Гарета Бэйла, чтобы приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Летом появилась информация о предметном интересе к Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед», но француз решил остаться в мадридском клубе из-за запрета на трансферы, наложенного на «матрасников» до 1 января 2018 года. В свою очередь «Реал» также хочет заполучить Гризманна и поэтому готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед», чтобы остудить желание «красных дьяволов» приобрести звезду «Атлетико».

    Роналду подпишет с «Реалом» новое соглашение

    Сегодня стало известно, что «Реал» в ближайшее время продлит контракт с капитаном команды Серхио Рамосом. После продления контракта с 31-летним испанцем мадридский клуб начнет переговоры о продлении соглашений с защитником Рафаэлем Вараном и Криштиану Роналду. Действующий контракт француза со сливочными рассчитан до лета 2020 года, а трудовой договор португальца – до лета 2021-го. Напомним, ранее «Реал» продлил контракты с Марсело, Иско, Даниэлем Карвахалем и Каримом Бензема.

    Мората – 17-й игрок, оформивший хет-трик в составе «Челси» в АПЛ

    Нападающий «Челси» Альваро Мората отправил три мяча в ворота «Сток Сити» (4:0) во встрече шестого тура АПЛ. Таким образом 24-летний испанец стал 17-м игроком в истории «пенсионеров», оформившим хет-трик в поединке Премьер-лиги. Только в составе «Арсенала» три гола в одном матче забивало большее количество игроков – 19.

    Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче с «Динамо»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0). Данную информацию подтвердил медицинский штаб армейцев. Напомним, на 30-й минуте встречи россиянин столкнулся головами с полузащитником Антонон Сосниным и покинул поле на носилках. Футболиста заменил Кирилл Набабкин.

    ЦСКА потерял Марио Фернандеса. Это ужасно?

    АПЛ. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» в меньшинстве обыграть «Вест Хэм»

    В матче 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях одержал победу над «Вест Хэмом» – 3:2. Дублем в лондонском дерби отметился Гарри Кейн. Отметим, что «шпоры» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Сержа Орье. Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм» – 17-й.

    Фото: globallookpress.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 19:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 сентября 2017, 08:51

      Зачем Гризманну туда...

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 24 сентября 2017, 02:18

      Болельщики Матрасников не будут рады продать свою звезду сливочным. Уж лучше в МЮ или в Каталонию.
      Интересно, куда хочет сам француз.

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      Рейтинг: +36

      AEerr 24 сентября 2017, 01:56

      интересные новости!

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 23 сентября 2017, 23:06

      и Рональдо нужно спихнуть куда нибудь

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