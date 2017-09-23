«Реал» купит Гризманна и оставит Роналду. Дайджест событий дня

РФПЛ. ЦСКА и «Динамо» голов не забили, «Спартак» примет «Анжи»

В матче 11-го тура РФПЛ московское «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА – 0:0. После этого результата бело-голубые поднялись на 10-е место в турнирной таблице. Армейцы, имеющие в активе 20 очков, остались на четвертой позиции.

«Арсенал» нашел замену Санчесу в Серии А

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес в следующем году может покинуть клуб из столицы Англии. Напомним, что у чилийца истекает срок контракта с «канонирами» в конце сезона-2017/18. Руководство лондонского клуба рассматривает в качестве замены Санчесу полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. По информации источника, сумма выкупа игрока сборной Бельгии составляет 30 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Серии А Мертенс провел пять матчей, в которых записал на свой счет шесть голов.

«Реал» продаст Бэйла «Манчестер Юнайтед» и приобретет Гризманна

«Реал» готов отпустить полузащитника Гарета Бэйла, чтобы приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Летом появилась информация о предметном интересе к Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед», но француз решил остаться в мадридском клубе из-за запрета на трансферы, наложенного на «матрасников» до 1 января 2018 года. В свою очередь «Реал» также хочет заполучить Гризманна и поэтому готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед», чтобы остудить желание «красных дьяволов» приобрести звезду «Атлетико».

Роналду подпишет с «Реалом» новое соглашение

Сегодня стало известно, что «Реал» в ближайшее время продлит контракт с капитаном команды Серхио Рамосом. После продления контракта с 31-летним испанцем мадридский клуб начнет переговоры о продлении соглашений с защитником Рафаэлем Вараном и Криштиану Роналду. Действующий контракт француза со сливочными рассчитан до лета 2020 года, а трудовой договор португальца – до лета 2021-го. Напомним, ранее «Реал» продлил контракты с Марсело, Иско, Даниэлем Карвахалем и Каримом Бензема.

Мората – 17-й игрок, оформивший хет-трик в составе «Челси» в АПЛ

Нападающий «Челси» Альваро Мората отправил три мяча в ворота «Сток Сити» (4:0) во встрече шестого тура АПЛ. Таким образом 24-летний испанец стал 17-м игроком в истории «пенсионеров», оформившим хет-трик в поединке Премьер-лиги. Только в составе «Арсенала» три гола в одном матче забивало большее количество игроков – 19.

Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче с «Динамо»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0). Данную информацию подтвердил медицинский штаб армейцев. Напомним, на 30-й минуте встречи россиянин столкнулся головами с полузащитником Антонон Сосниным и покинул поле на носилках. Футболиста заменил Кирилл Набабкин.

ЦСКА потерял Марио Фернандеса. Это ужасно?

АПЛ. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» в меньшинстве обыграть «Вест Хэм»

В матче 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях одержал победу над «Вест Хэмом» – 3:2. Дублем в лондонском дерби отметился Гарри Кейн. Отметим, что «шпоры» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Сержа Орье. Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм» – 17-й.

Фото: globallookpress.com