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    Источник: Неймар извинился перед одноклубниками за эпизод с Кавани

    Встреча 6-го тура Лиги 1 «ПСЖ»«Лион» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В концовке встречи Дани Алвес забрал мяч у Эдинсона Кавани после назначения штрафного. Защитник передал мяч Неймару, который не реализовал удар. Позже Кавани не позволил 25-летнему бразильцу пробить пенальти. Одиннадцатиметровый уругвайца парировал голкипер.

    Согласно ряду СМИ, инцидент привел к ссоре футболистов в раздевалке.

    По информации L'Equipe, Неймар принес извинения партнерам по «ПСЖ», включая Кавани.

    Напомним, Неймар пополнил состав парижан в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В новом клубе он забил пять голов и отдал пять результативных передач в шести матчах всех турниров.

    Голы, деньги и скандалы. Как Неймар провел эти полтора месяца в «ПСЖ» (очень насыщенно)

    Источник: L' Equipe

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    21.09.2017 21:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 сентября 2017, 22:19

      Алвес подстрекатель

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    • ...
      Рейтинг: +157

      Ali77 21 сентября 2017, 21:59

      Устроили всё таки тёмную)

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