Источник: Неймар извинился перед одноклубниками за эпизод с Кавани

Встреча 6-го тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Лион» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В концовке встречи Дани Алвес забрал мяч у Эдинсона Кавани после назначения штрафного. Защитник передал мяч Неймару, который не реализовал удар. Позже Кавани не позволил 25-летнему бразильцу пробить пенальти. Одиннадцатиметровый уругвайца парировал голкипер.

Согласно ряду СМИ, инцидент привел к ссоре футболистов в раздевалке.

По информации L'Equipe, Неймар принес извинения партнерам по «ПСЖ», включая Кавани.

Напомним, Неймар пополнил состав парижан в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В новом клубе он забил пять голов и отдал пять результативных передач в шести матчах всех турниров.

Nobody told Cavani that Neymar gets to take PSG penalties now after this, Neymar might get first dibs next time! pic.twitter.com/HbnMDxqci2