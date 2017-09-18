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    Селюк: «Если Каррера не понимает, что происходит, он должен написать заявление об уходе»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что в стане «Спартака« имеются большие проблемы.

    Напомним, что в матче 10-го тура РФПЛ красно-белые упустили победу над «Тосно», пропустив два гола в концовке, играя в большинстве.

    – В чем сейчас проблемы красно-белых?

    – А эти проблемы появились уже давно. Надеялся, что они уже решены, ведь в прошлом сезоне команда рассталась с футболистами, которые не соответствовали требуемому уровню. Думал, что дело пошло на очищение.

    В «Спартаке» сейчас нет единства между тренером и командой. Игра с «Марибором» многое показала. Случайная замена Промеса показательна. Сегодня мы увидели, как команда-чемпион, выигрывая 2:0 у аутсайдера и находясь в большинстве, в конечном итоге получает ничью. После этого матча Каррера, на вопрос журналиста о том, что происходит, заявил: спросите у футболистов. Такого еще не видел! Если Каррера сам не понимает, что происходит, он должен сам написать заявление об уходе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2017 01:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 18 сентября 2017, 13:26

      Надо разбираться и делать , а не уходить. Удачи Спартак.

      1
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 18 сентября 2017, 12:23

      Селюка забыли спросить.Кто он такой?Обыкновенный делец

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 сентября 2017, 12:23

      Спартачам надо, действительно, крепко подумать, что происходит. Самим. Только ни в коем случае не слушать разных селюков!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2017, 11:55

      а может это аура Петровского ведь Спартак уже давно в Питере играет очень плохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2017, 11:53

      вчерась посмотрел матч счет 2-0 и дальше не стал смотреть просто было уже не интересно Тосно в меньшинстве думал сколько еще Спартак забьет,а уже вечером случайно в новостях увидел 2-2 просто не поверил как такое может быть? я не болельщик Спартака но думаю и тренер тоже не понимает как такое может быть в профессиональной команде да еще чемпион страны даже Лестер став чемпионом можно сказать случайно но так не играет и не играл,господин Рейнгольд почему то ничего не говорит или у него просто нет подходящих слов одни маты

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 сентября 2017, 11:17

      Каррера как раз понимает что происходит, он не понимает почему.

      5
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 сентября 2017, 09:42

      Итальянец все прекрасно понимает,но не хочет уходить, не отработав контракт с одной стороны,и кроме того, желает покинуть команду на фоне успехов,а не провалов с другой стороны,так как плохая молва всегда бежит впереди ! И в принципе он правильно ответил на вопрос,что происходит-ведь если игроки сами расхолаживаются на поле и не желают побеждать,то никакой ни тренер,ни болельщики их не смогут заставить!

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 сентября 2017, 09:40

      Господин Селюк, займитесь своими прямыми должностными обязанностями, без вас разберутся.

      3
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 18 сентября 2017, 08:51

      Если селюк не понимает,что говорит,он должен заткнуть лицо и написать заявление

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 сентября 2017, 08:22

      Когда приводят мнения бывших футболистов,тренеров или функционеров от футбола,то ещё можно,с оговорками и послушать..
      Но когда в эксперты лезет "агент",....
      Кто такой " агент"?
      Это фарцовщик игроками,спекулянтов,барыга...

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > семёнычев 18 сентября 2017, 11:23

      а почему тогда тебе можно писать о футболе,ты тоже ни к селу ни к городу в этой теме?У него есть мнение ты можешь его оспорить...

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