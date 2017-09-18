Селюк: «Если Каррера не понимает, что происходит, он должен написать заявление об уходе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что в стане «Спартака« имеются большие проблемы.

Напомним, что в матче 10-го тура РФПЛ красно-белые упустили победу над «Тосно», пропустив два гола в концовке, играя в большинстве.

– В чем сейчас проблемы красно-белых?

– А эти проблемы появились уже давно. Надеялся, что они уже решены, ведь в прошлом сезоне команда рассталась с футболистами, которые не соответствовали требуемому уровню. Думал, что дело пошло на очищение.

В «Спартаке» сейчас нет единства между тренером и командой. Игра с «Марибором» многое показала. Случайная замена Промеса показательна. Сегодня мы увидели, как команда-чемпион, выигрывая 2:0 у аутсайдера и находясь в большинстве, в конечном итоге получает ничью. После этого матча Каррера, на вопрос журналиста о том, что происходит, заявил: спросите у футболистов. Такого еще не видел! Если Каррера сам не понимает, что происходит, он должен сам написать заявление об уходе.