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    Рейнгольд: «Игроки «Спартака» хотят снять Карреру с работы? Они его еще доведут до дурдома»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал игру «Спартака» в матче 10-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).

    Напомним, что действующий чемпион России в большинстве упустил победу над дебютантом турнира, ведя по ходу встречи в два мяча.

    «В исполнении «Спартака» сегодня было издевательство над здравым смыслом. Тошно на это смотреть. Команда не делает совершенно никаких выводов. И дело даже не в счета 2:2. К нему все шло. В принципе, «Спартак» играл безобразно.

    О чем думают футболисты? Хотят снять Массимо Карерру с работы? Очередная хорошая попытка. Человек сидит, дрожит, небритый. Страшно на него смотреть. Они его еще доведут до дурдома», – сказал Рейнгольд.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: «Советский спорт»

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    17.09.2017 17:13
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 сентября 2017, 23:47

      Дедушка в ударе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 17 сентября 2017, 21:12

      И это представитель России в ЛЧ..., полный понос в очередной раз.

      7
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 17 сентября 2017, 20:59

      Втолне возможно, что игроки тренера плавят. Мне кажется, что недозенитовцы тоже хотели сплавить Манчини. Где они теперь? Одних продали, другие в арендах, третьи - на глубокой лавке. Команда играет и решает поставленные задачи. Может также свинкам поступить, или не хватает у Максимки админресурса. В Питере, предвидя варианты, все руководство клуба поменяли. Манчина делает, что ему кажется правильным.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 17 сентября 2017, 20:37

      Да это полный пиздец,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 сентября 2017, 20:08

      Да.. на самом деле реально все это смотрится как слив тренера..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 сентября 2017, 19:16

      Не знаю как Карерру, а нас болельщиков точно доведут!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 сентября 2017, 19:13

      Дедушка и Массимо в одной палате вдвоём поплывут на Суматру ловить бабочек )

      3
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 17 сентября 2017, 18:55

      самое страшное, что они играют в ЛЧ

      6
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 сентября 2017, 18:53

      Аксакал Рейнгольд понимает,что мир футбола потихоньку отворачивается
      от него ,тем самым списывая ветерана в небытие...
      А он ,как гордый Буревестник жаждет бури,шокируя футбольную общественность высказываниями, достойными лишь пациентов института Сербскага...

      2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 17 сентября 2017, 18:38

      Дед прям из дурдома пишет, так что он знает, что говорит)) его то Спам давно в дурку слил)

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