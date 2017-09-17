Рейнгольд: «Игроки «Спартака» хотят снять Карреру с работы? Они его еще доведут до дурдома»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал игру «Спартака» в матче 10-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).

Напомним, что действующий чемпион России в большинстве упустил победу над дебютантом турнира, ведя по ходу встречи в два мяча.

«В исполнении «Спартака» сегодня было издевательство над здравым смыслом. Тошно на это смотреть. Команда не делает совершенно никаких выводов. И дело даже не в счета 2:2. К нему все шло. В принципе, «Спартак» играл безобразно.

О чем думают футболисты? Хотят снять Массимо Карерру с работы? Очередная хорошая попытка. Человек сидит, дрожит, небритый. Страшно на него смотреть. Они его еще доведут до дурдома», – сказал Рейнгольд.

«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы