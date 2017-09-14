Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018

Мне другое интересно. Матчи будут в Калининграде, туда как на поезде по паспорту болельщика? Польша или Литва по своей территории как туда болельщиков пускать будет? если кто нить в курсе скиньте ссылку на статью или расскажите пожалуйста
На официальном сайте ФИФА сегодня началась продажа билетов на матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
Реализация билетов пройдет в три этапа, два из которых будут состоять из двух периодов:
1-й этап продаж: 1-й период – с 14 сентября по 12 октября; 2-й период – с 16 по 28 ноября.
2-й этап продаж: 1-й период – с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года; 2-й период – с 13 марта по 3 апреля.
3-й этап продаж: с 18 апреля по 15 июля.
В ходе первого этапа продаж болельщики могут купить билеты на определенный матч, пакет билетов на определенный стадион, пакет билетов на игры определенной команды, билеты 4-й категории, а также билеты для особой категории лиц.
Для посещения матчей необходимо будет оформить паспорт болельщика.