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    Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018

    На официальном сайте ФИФА сегодня началась продажа билетов на матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

    Реализация билетов пройдет в три этапа, два из которых будут состоять из двух периодов:

    1-й этап продаж: 1-й период – с 14 сентября по 12 октября; 2-й период – с 16 по 28 ноября.

    2-й этап продаж: 1-й период – с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года; 2-й период – с 13 марта по 3 апреля.

    3-й этап продаж: с 18 апреля по 15 июля.

    В ходе первого этапа продаж болельщики могут купить билеты на определенный матч, пакет билетов на определенный стадион, пакет билетов на игры определенной команды, билеты 4-й категории, а также билеты для особой категории лиц.

    Для посещения матчей необходимо будет оформить паспорт болельщика.

    Источник: ФИФА

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    14.09.2017 12:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +118

      clozzi 14 сентября 2017, 15:16

      Мне другое интересно. Матчи будут в Калининграде, туда как на поезде по паспорту болельщика? Польша или Литва по своей территории как туда болельщиков пускать будет? если кто нить в курсе скиньте ссылку на статью или расскажите пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 14 сентября 2017, 14:41

      Уже все дешевые билеты 4 категории красные .....

      0
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      Рейтинг: +118

      clozzi 14 сентября 2017, 14:22

      кто попасть не может особо не парьтесь... до 12 октября там заявку подать можно (но я уже подал в Ростове на все матчи 4 категории)

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 сентября 2017, 14:07

      2700 рубасов - самый дешёвый на группу билет...Я блеать за эту цену на финал Кубка Конфедераций-2017 ходил!

      1
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > С-Пб on-line 14 сентября 2017, 14:40

      1280

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Genchik92 14 сентября 2017, 16:07

      О финале речь

      0
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      Рейтинг: +17754

      paracetamol 14 сентября 2017, 14:04

      Что за "особая категория лиц"?

      0
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      Рейтинг: +17754

      paracetamol > ferrum 14 сентября 2017, 14:10

      Помойму, пациенты психбольницы, хотя, может, и ошибаюсь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +118

      clozzi > paracetamol 14 сентября 2017, 14:20

      Инвалиды и люди с лишним весом

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 13:41

      К сожалению, исходя из имеющихся требований, страна организатор не может продавать билеты ниже определённого минимума.... Только почему то кажется, что и при отсутствии ограничений наши перцы даже для массовости на трибунах не сделали бы билеты по 200-300 рублей...
      А так, очевидно, что на домашнем ЧМ на трибунах будут пустоты....

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      Рейтинг: +751

      justozavr > insider_retro 14 сентября 2017, 13:58

      вы очень сильно заблуждаетесь, во первых будет много туристов, а во вторых в нашей стране наряду с бедными людьми есть и богатые, поэтому стадионы будут не пустые

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > justozavr 14 сентября 2017, 14:07

      Спасибо... Столицы может и заполнят стадионы, а в стальных городах столько богатых нет...
      Но я буду греться в лучах Вашего оптимизма!!...)) Удачи...

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > insider_retro 14 сентября 2017, 14:30

      Вынужден .господа,вмешаться .
      Мне пока неясно ,а как с теми ,кто не россиянин?
      Как ,где и кому?
      Хотим в Калининград с друзьями,
      по иронии судьбы ,мы там еще и служили....
      Есть ,кто компетентно ответит?

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > alex1951 14 сентября 2017, 14:39

      уже все ценовые категориии красные

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Genchik92 14 сентября 2017, 16:40

      Да хоть серо-буро-малиновые...
      Я просил нормальный ответ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 сентября 2017, 13:32

      Цены не для простых болельщиков, однако.

      3
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      Рейтинг: +42

      Khaber 14 сентября 2017, 13:07

      Цены на сайте написаны, но сайт реально лежит, в учетку не попасть.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Khaber 14 сентября 2017, 13:20

      ну так это было понятно, что так будет.

      3
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 14 сентября 2017, 13:02

      только сайт лежит и невозможно даже залогиниться

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 14 сентября 2017, 12:59

      Хоть бы цены написали!!! Сказал а, говори б...

      3
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