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    Трезеге: «Я не впервые в Москве и каждый раз убеждаюсь, что это место прекрасно подойдет для чемпионата мира»

    Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге, поучаствовавший в церемонии старта тура кубка чемпионата мира-2018 на стадионе «Лужники», заявил, что Москва является отличным местом для того, чтобы принять мировое первенство.

    «Впечатления потрясающие. Я не первый раз в Москве и каждый раз убеждаюсь, что это место прекрасно подойдет для чемпионата мира.

    Удивило ли то, что президент Путин поднимает кубок? Немного. Но это показывает, какое большое внимание уделяется спорту в России.

    Стадион «Лужники» замечательный. У меня остались яркие воспоминания от 1998 и 2000 года. Я рад снова пережить их здесь в России. Вкус кубка не изменился, хорошо, что удалось поцеловать его», – сказал Трезеге.

    Напомним, в составе трехцветных 39-летний футболист в 1998-м году стал чемпионом мира.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2017 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 сентября 2017, 19:12

      Съезди в Россию...

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