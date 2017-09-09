Трезеге: «Я не впервые в Москве и каждый раз убеждаюсь, что это место прекрасно подойдет для чемпионата мира»

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге, поучаствовавший в церемонии старта тура кубка чемпионата мира-2018 на стадионе «Лужники», заявил, что Москва является отличным местом для того, чтобы принять мировое первенство.

«Впечатления потрясающие. Я не первый раз в Москве и каждый раз убеждаюсь, что это место прекрасно подойдет для чемпионата мира.

Удивило ли то, что президент Путин поднимает кубок? Немного. Но это показывает, какое большое внимание уделяется спорту в России.

Стадион «Лужники» замечательный. У меня остались яркие воспоминания от 1998 и 2000 года. Я рад снова пережить их здесь в России. Вкус кубка не изменился, хорошо, что удалось поцеловать его», – сказал Трезеге.

Напомним, в составе трехцветных 39-летний футболист в 1998-м году стал чемпионом мира.