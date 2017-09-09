Инфантино: «Россия может гордиться таким стадионом, как «Лужники»

Президент ФИФА Джанни Инфантино, пребывающий 9 сентября в Москве, выступил с речью на стадионе «Лужники», где состоялась церемония старта турне кубка мира по футболу по планете. По словам функционера, грядущий чемпионат мира-2018 станет великолепным событием для всех.

«Дорогие друзья, Владимир Путин. Это удовольствие быть сегодня здесь в «Лужниках» и запустить тур трофея. Мое сообщение очень простое. Говорю народам всего мира: приезжайте сюда. Здорово быть тут, на стадионе, у которого такое прошлое и великое будущее. Имя стадиона вписано в историю футбола и всего спорта. Меньше чем через год, здесь будет вручен кубок новому чемпиону мира.

Кубок чемпионат мира – самый известный спортивный трофей в мире. Именно поэтому он уникален. Но естественно, лишь тот, кто победит, сможет поднять этот трофей над головой. Так что мы начинаем тур, чтобы показать его России и всему миру. Россия и Москва могут гордиться таким стадионом. Вместе мы сделаем великолепное событие здесь следующим летом», – заявил Инфантино.

ЧМ-2018 пройдет в период с 14 июня по 15 июля.