Киммих повторил рекорд Беккенбауэра по числу матчей за сборную без замен подряд

Футболист сборной Германии Йозуа Киммих добился редкого достижения. Защитник провел за команду подряд 21 матч, причем ни в одном из них не был заменен.

Последний поединок из указанного количества немец сыграл 4 сентября против норвежцев в рамках отбора к ЧМ-2018 (6:0).

Еще одним спортсменом, кто добивался такого статистического показателя, является известнейший в прошлом защитник Франц Беккенбауэр, который сыграл без замен 21 матч подряд за сборную в 70-х годах прошлого века.

Лидирует по этому показателю Берти Фогтс (34 матча подряд без замен).