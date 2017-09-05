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    Киммих повторил рекорд Беккенбауэра по числу матчей за сборную без замен подряд

    Футболист сборной Германии Йозуа Киммих добился редкого достижения. Защитник провел за команду подряд 21 матч, причем ни в одном из них не был заменен.

    Последний поединок из указанного количества немец сыграл 4 сентября против норвежцев в рамках отбора к ЧМ-2018 (6:0).

    Еще одним спортсменом, кто добивался такого статистического показателя, является известнейший в прошлом защитник Франц Беккенбауэр, который сыграл без замен 21 матч подряд за сборную в 70-х годах прошлого века.

    Лидирует по этому показателю Берти Фогтс (34 матча подряд без замен).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 20:21
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