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    Отбор на ЧМ-2018. Эстония в добавленное время вырвала три очка в матче с Кипром

    В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Эстонии вырвала победу над Кипром – 1:0. В компенсированное время голом отметился Маттиас Кяйт.

    После данного результата команды остались на прежних позициях в группе Н: Кипр – четвертый, Эстония – пятая.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа Н. 8-й тур

    Эстония – Кипр – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кяйт, 90+3.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 сентября 2017, 10:23

      Кипр прихлопнули,как муху,
      правда над зрителями поиздевались,
      многие расходится начали,как вдруг....бац!
      Гол забил игрок ,,Фулхема,, Кяйт,20 лет.

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