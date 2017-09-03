Отбор на ЧМ-2018. Эстония в добавленное время вырвала три очка в матче с Кипром

Кипр прихлопнули,как муху,
правда над зрителями поиздевались,
многие расходится начали,как вдруг....бац!
Гол забил игрок ,,Фулхема,, Кяйт,20 лет.
В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Эстонии вырвала победу над Кипром – 1:0. В компенсированное время голом отметился Маттиас Кяйт.
После данного результата команды остались на прежних позициях в группе Н: Кипр – четвертый, Эстония – пятая.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа Н. 8-й тур
Гол: 1:0 – Кяйт, 90+3.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)