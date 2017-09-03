Отбор на ЧМ-2018. Эстония в добавленное время вырвала три очка в матче с Кипром

В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Эстонии вырвала победу над Кипром – 1:0. В компенсированное время голом отметился Маттиас Кяйт.

После данного результата команды остались на прежних позициях в группе Н: Кипр – четвертый, Эстония – пятая.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа Н. 8-й тур

Эстония – Кипр – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кяйт, 90+3.

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