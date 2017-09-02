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    Глава Немецкого футбольного союза – о поведении фанатов в Праге: «Мы не потерпим фашизм, расизм и гомофобию»

    Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил с критикой в адрес болельщиков сборной Германии, позволивших себе разного рода оскорбительные кричалки во время матча европейского отборочного цикла против чехов (2:1).

    «Своей командой мы можем гордиться. Но только той, которая была на футбольном поле. Она победила. И она совершенно правильно сделала, что не поблагодарила болельщиков после игры. Это сигнал от футболистов, которые выказали неодобрение фанатам.

    Поведение отдельной части наших болельщиков содержало в себе фашистские, расистские и гомофобские смыслы. Мы этого не потерпим. Немецкий футбольный союз сделает все, чтобы подобные вещи пресечь», – написал Гриндель.

    Добавим, что по ходу матча оскорбления сыпались и в адрес Немецкого футбольного союза.

    Источник: Facebook.com

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    02.09.2017 23:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 сентября 2017, 03:15

      Дожили бл, совершенно естественную гомофобию ставят в ряд с подлым и мерзким фашизмом и расизмом...

      3
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 3 сентября 2017, 02:32

      представляю как было обидно слышать эти выкрики еврейскому негру гомосексуалисту))

      -2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 23:43

      Во-первых не гомофобия, а презрение к гомосекам.
      Во-вторых презрение к гомосекам почему ставится в один ряд к фашизму и расизму ? Это вещи разных порядков! Как же они задолбали со своими гомиками ! Постоянно про них говорят! Везде их засовывают!
      Есть здоровое стремление оградить себя от гомосятины. Потому что это содомский грех и за "терпимость" к нему надо будет отвечать перед Богом! Какой же ущербный и тупой этот глава DFB!

      6
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 сентября 2017, 23:37

      Я вот одного не понимаю. Что можно такого сказать своей команде, которая является чемпионом мира и резервом взяла Кубок Конфедераций?

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 сентября 2017, 23:32

      ну так нехрен было выигрывать у них вы все равно с первого а им нужнее очки были

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 сентября 2017, 23:17

      это свои им можно.а других мы(уефа-фифа) на лет 5-7 отстраним от футбола.

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