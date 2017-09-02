Глава Немецкого футбольного союза – о поведении фанатов в Праге: «Мы не потерпим фашизм, расизм и гомофобию»

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил с критикой в адрес болельщиков сборной Германии, позволивших себе разного рода оскорбительные кричалки во время матча европейского отборочного цикла против чехов (2:1).

«Своей командой мы можем гордиться. Но только той, которая была на футбольном поле. Она победила. И она совершенно правильно сделала, что не поблагодарила болельщиков после игры. Это сигнал от футболистов, которые выказали неодобрение фанатам.

Поведение отдельной части наших болельщиков содержало в себе фашистские, расистские и гомофобские смыслы. Мы этого не потерпим. Немецкий футбольный союз сделает все, чтобы подобные вещи пресечь», – написал Гриндель.

Добавим, что по ходу матча оскорбления сыпались и в адрес Немецкого футбольного союза.