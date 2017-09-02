Мутко: «Будогосский продолжает работать в РФС. У Андрея Дмитриевича своя миссия»

Президент РФС Виталий Мутко дал свою оценку деятельности судейского корпуса организации. В частности, вице-премьер России заявил, что начальник всех российских арбитров Андрей Будогосский не покинет свой пост в ближайшее время.

– Вас устраивает работа руководства департамента судейства и инспектирования РФС?

– Меня бы устраивало, если бы сейчас не было такого количества ошибок. Оно не фатально, но их достаточно много. Мне бы хотелось, чтобы в нашем судейском корпусе было больше личностей, которых бы все уважали.

Я всегда говорю арбитрам, что им нужно нарабатывать авторитет, а его в судейском деле можно получить только благодаря объективности и последовательности. Вы же помните, что раньше не было никакого взаимодействия между судейским комитетом и департаментом. Конфликты были постоянные.

Сейчас ситуация успокоилась. Мы сделали шаг в сторону профессионализации арбитров, с января введя изменения в порядке оплаты судей и их ассистентов в соответствии с бонусной системой. Но пока видим, что оценка судейства со стороны клубов неоднозначна. Наверное, многое говорится на эмоциях. С организационной точки зрения я удовлетворен. Но, еще раз скажу, ошибок немало.

Очень рассчитываем на Александра Егорова, который назначен заместителем Андрея Будогосского. Андрей Дмитриевич – он больше методист, педагог. Меня же, как и клубы, сейчас волнует система управления процессом. Мы за этим смотрим.

– Будогосский останется на своем посту?

– Андрей Дмитриевич работает. У него есть своя миссия. Раньше из-за несогласованности судейского комитета и департамента было сделано много документов, противоречащих друг другу. Будогосский предложил план реформирования судейского корпуса, сейчас работает над его исполнением. А Егорова мы пригласили, чтобы он активно занимался текущей деятельностью.