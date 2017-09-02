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    Мутко: «Будогосский продолжает работать в РФС. У Андрея Дмитриевича своя миссия»

    Президент РФС Виталий Мутко дал свою оценку деятельности судейского корпуса организации. В частности, вице-премьер России заявил, что начальник всех российских арбитров Андрей Будогосский не покинет свой пост в ближайшее время.

    – Вас устраивает работа руководства департамента судейства и инспектирования РФС?

    – Меня бы устраивало, если бы сейчас не было такого количества ошибок. Оно не фатально, но их достаточно много. Мне бы хотелось, чтобы в нашем судейском корпусе было больше личностей, которых бы все уважали.

    Я всегда говорю арбитрам, что им нужно нарабатывать авторитет, а его в судейском деле можно получить только благодаря объективности и последовательности. Вы же помните, что раньше не было никакого взаимодействия между судейским комитетом и департаментом. Конфликты были постоянные.

    Сейчас ситуация успокоилась. Мы сделали шаг в сторону профессионализации арбитров, с января введя изменения в порядке оплаты судей и их ассистентов в соответствии с бонусной системой. Но пока видим, что оценка судейства со стороны клубов неоднозначна. Наверное, многое говорится на эмоциях. С организационной точки зрения я удовлетворен. Но, еще раз скажу, ошибок немало.

    Очень рассчитываем на Александра Егорова, который назначен заместителем Андрея Будогосского. Андрей Дмитриевич – он больше методист, педагог. Меня же, как и клубы, сейчас волнует система управления процессом. Мы за этим смотрим.

    – Будогосский останется на своем посту?

    – Андрей Дмитриевич работает. У него есть своя миссия. Раньше из-за несогласованности судейского комитета и департамента было сделано много документов, противоречащих друг другу. Будогосский предложил план реформирования судейского корпуса, сейчас работает над его исполнением. А Егорова мы пригласили, чтобы он активно занимался текущей деятельностью.

    Источник: ТАСС

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    02.09.2017 20:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 сентября 2017, 16:25

      "Андрей Дмитриевич работает. У него есть своя миссия".
      В.Л.Мутко

      Фиксируем чистосердечное признание для следственных органов. Ведь получается, что у Бугодосского не работа с правами и обязанностями, указанными в трудовом договоре, а "миссия"!!! И есть обоснованные подозрения, что миссия заключается в том, чтобы любыми правдами и неправдами сделать кого-то чемпионом РФПЛ, а кого-то "потопить". Посмотрим. И будем надеяться, что МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА!

      3
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 3 сентября 2017, 08:46

      Будогосский несёт одну миссию , мотать нервы командам и болельщикам ........и полностью развалить судейство .

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 2 сентября 2017, 21:22

      Дайте угадаю эту миссию.
      Развалить судейский корпус окончательно?

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 сентября 2017, 21:20

      Пилите, Андрей Дмитриевич, пилите, они (арбитры) у нас золотые.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 сентября 2017, 21:13

      Значитса товарища Му,все-все устраивает?
      Именно так можно понять...тем более,
      если Будо Господский остается в кресле,начинённым клопами.

      0
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      Рейтинг: +8021

      nik55 2 сентября 2017, 20:57

      У Андрея Дмитриевича своя миссия----развалить судейский корпус?

      5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 20:34

      У семи нянек дитя...

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 сентября 2017, 20:33

      Пока есть МуДко будет и Будогосский ((

      5
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 2 сентября 2017, 20:31

      Красиво у нас всегда всё завёрнуто.., но что делать.., так и живём).

      1
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