Ренату Саншеш стал игроком «Суонси»

«Суонси Сити» объявил о переходе полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша. 20-летний хавбек будет выступать за клуб из Уэльса на правах аренды до конца сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что аренда португальца обойдется «лебедям» в 5 миллионов евро.
Также «Суонси» сможет выкупить футболиста за 30 миллионов.
В прошлом розыгрыше Бундеслиги Саншеш провел 16 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
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Источник: ФК «Суонси»