Фернандес: «Сборная России – великая команда. Полон гордости выступать за нее»

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился впечатлениями от своего пребывания в национальной команде. Игрок ЦСКА признался, что в предстоящем товарищеском матче с «Динамо» он надеется выйти в стартовом составе.

«Отличные ощущения, очень счастлив, очень рад быть в сборной. Постараюсь делать все, что от меня зависит. Надеюсь выйти в старте. Настраиваемся на «Динамо» серьезно.

Мы обязаны выполнять требования главного тренера, работать согласно его философии. Черчесов постоянно в рабочей обстановке подсказывает и исправляет какие-то неточности. Буду делать все возможное, чтобы играть так, как он хочет. Не сказал бы, что я игрок стартового состава. Это прерогатива тренера. Я лишь работаю, чтобы показать себя как можно лучше, а дальше дело за тренером.

Сборная России — это великая команда. Дважды не думал над предложением играть за нее. Я очень счастлив и полон гордости играть за сборную России», – сказал Фернандес.

Напомним, что матч Россия – «Динамо» состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнется в 17:30 по московскому времени.