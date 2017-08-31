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  • Фернандес: «Сборная России – великая команда. Полон гордости выступать за нее»

Фернандес: «Сборная России – великая команда. Полон гордости выступать за нее»

31 августа 2017, 13:38
24

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился впечатлениями от своего пребывания в национальной команде. Игрок ЦСКА признался, что в предстоящем товарищеском матче с «Динамо» он надеется выйти в стартовом составе.

«Отличные ощущения, очень счастлив, очень рад быть в сборной. Постараюсь делать все, что от меня зависит. Надеюсь выйти в старте. Настраиваемся на «Динамо» серьезно.

Мы обязаны выполнять требования главного тренера, работать согласно его философии. Черчесов постоянно в рабочей обстановке подсказывает и исправляет какие-то неточности. Буду делать все возможное, чтобы играть так, как он хочет. Не сказал бы, что я игрок стартового состава. Это прерогатива тренера. Я лишь работаю, чтобы показать себя как можно лучше, а дальше дело за тренером.

Сборная России — это великая команда. Дважды не думал над предложением играть за нее. Я очень счастлив и полон гордости играть за сборную России», – сказал Фернандес.

Напомним, что матч Россия – «Динамо» состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (24)
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Dr Metal
1504175988
Ну наконец то! Марио явное усиление для сборной
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acer2003
1504176071
Не с того начинаешь, парень (((
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вместе с ЦСКА
1504176567
Сборная России — это великая команда. ВЕЛИЧАЙШАЯ =))
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TRITON41
1504176708
Сборная Россия великая команда? Посмотрим на неё на ЧМ,какая она великая,что там из них Черлысов сделает.
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prtcs
1504180101
Марио! Удачи тебе и сборной. Порадуй нас хорошей игрой.
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Dominator777
1504180383
Скромный "работяга и пахарь", практически всегда играющий на достойном уровне, один из лучших правых крайних (а вероятнее всего - лучший) в РФПЛ. Удачи и здоровья тебе Марио как в клубе, так и в сборной.
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Argon
1504181072
Стремно, что в своей стране не можем найти игроков уровня сборной.
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FaTeK1945ru
1504182801
...даааа,лизанул!!!
Ответить
APchelov
1504183398
А он Маяковского выучил? Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я - гражданин российского футбольного союза
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dyema
1504193732
Эта"великая" команда не нашла достойного спарринг партнёров на матч. Играть с посредственной командной своего чемпионата в предверии чемпионата мира-бред полный. ИМХО, но я считаю за команду не только игроков,но и тренерский штаб и федерацию....
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