Месси остановил охранников, которые оттащили от него болельщика

В 01:00 по московскому времени сборная Аргентины на выезде сыграет против команды Уругвая в матче 14-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

По дороге из автобуса в отель Лионель Месси попросил охранников пропустить мальчика, которого служба безопасности остановила на пути к форварду. Позже нападающий «Барселоны» сфотографировался с болельщиком.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Месси и Луис Суарес перед началом встречи поддержат кампанию Аргентины и Уругвая на проведение ЧМ-2030.