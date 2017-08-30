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  • Месси остановил охранников, которые оттащили от него болельщика

Месси остановил охранников, которые оттащили от него болельщика

30 августа 2017, 23:49
11

В 01:00 по московскому времени сборная Аргентины на выезде сыграет против команды Уругвая в матче 14-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

По дороге из автобуса в отель Лионель Месси попросил охранников пропустить мальчика, которого служба безопасности остановила на пути к форварду. Позже нападающий «Барселоны» сфотографировался с болельщиком.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Месси и Луис Суарес перед началом встречи поддержат кампанию Аргентины и Уругвая на проведение ЧМ-2030.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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Almazovich
1504128245
Правильно - детей надо любить - они наше будущее!
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VikNMar
1504128453
Что то человеческое в нём еще осталось ......
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VeniaminS
1504129448
Нормально!!!
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Chesn0k
1504133085
хороший поступок
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CSKA471
1504134060
Пипец как дон Карлеоне прям
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Александр52
1504134750
Лео отличный парень, это всё от души без показухи.
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directorpg
1504138990
Похвально!
Ответить
Томь вперёд
1504147186
Достойно! Браво!
Ответить
С@НЁК.
1504153484
Молодца!
Ответить
Gullit 76
1504249330
Оттаскивать ребёнка?Дебилы. А вообще будет очень жаль если Аргентина и Чили не попадут в Россию.
Ответить
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