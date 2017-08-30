Суарес и Месси поддержат совместную заявку Уругвая и Аргентины на ЧМ-2030

Сборная Уругвая в матче 14-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 примет команду Аргентины. Встреча начнется 01:00 по московскому времени.

Партнеры по «Барселоне» Луис Суарес и Лионель Месси перед началом встречи наденут футболки в поддержку кампании Уругвая и Аргентины на совместное проведение чемпионата мира-2030. Уругваец выйдет в майке с цифрой «20» на груди, аргентинец – с цифрой «30».

Суарес проведет первый матч после травмы колена, полученной во второй игре за Суперкубок Испании против «Реала» (0:2; 1:5 по сумме двух матчей).

В своей отборочной группе сборные занимают третье и пятое места из десяти соответственно.