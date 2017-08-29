«Легия» оштрафована за оскорбительный баннер в адрес УЕФА

Как сообщает АР, польская «Легия» получила от УЕФА штраф в размере 50 тысяч евро за оскорбительный баннер во время домашнего матча квалификационного раунда Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

Напомним, фанаты клуба вывесили полотнище, где на фоне эмблемы УЕФА изображена свинья. Эта акция была ответом на предшествующий штраф клубу за баннер, посвященный памяти жертвам Варшавского восстания (1944 год).

Суммарно теперь «Легии» предстоит выплатить организации 85 тысяч евро, а на ближайшем еврокубковом матче (который случится не раньше следующего лета) будет закрыта одна из трибун домашнего стадиона.