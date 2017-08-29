Черчесов опроверг информацию, что сборная России сыграет с Аргентиной в матче открытия «Лужников»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию. согласно которой национальная команда примет Аргентину в матче открытия «Лужников».

Ранее ФИФА сообщила, что россияне проведут с аргентинцами встречу на обновленном стадионе в Москве 10 ноября.

«Что касается информации о матче с аргентинцами, то ее я вообще узнал из газет, ретранслировавших информацию ФИФА. На сегодняшний день это неточная информация. Убежден, что такие вещи соответствуют истине, когда они опубликованы на официальном сайте РФС. Естественно, нам хотелось бы этого. «Лужники» – шедевр, и открыться он должен матчем с соперником соответствующего уровня. Если это будет Аргентина, мы будем только рады.

Товарищеская встреча с «Динамо»? У нас были и хорошие, и очень хорошие спарринги. Сейчас так получилось, что реально нет хорошего соперника. Следующий спарринг-партнер вообще очень хорошего уровня. В этом плане работа ведется, но мы не комплексуем по этому поводу», – сказал Черчесов.

Напомним, с 28 августа по 3 сентября сборная России проводит сбор на базе в Новогорске.