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  • Черчесов опроверг информацию, что сборная России сыграет с Аргентиной в матче открытия «Лужников»

Черчесов опроверг информацию, что сборная России сыграет с Аргентиной в матче открытия «Лужников»

29 августа 2017, 14:20
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию. согласно которой национальная команда примет Аргентину в матче открытия «Лужников».

Ранее ФИФА сообщила, что россияне проведут с аргентинцами встречу на обновленном стадионе в Москве 10 ноября.

«Что касается информации о матче с аргентинцами, то ее я вообще узнал из газет, ретранслировавших информацию ФИФА. На сегодняшний день это неточная информация. Убежден, что такие вещи соответствуют истине, когда они опубликованы на официальном сайте РФС. Естественно, нам хотелось бы этого. «Лужники» – шедевр, и открыться он должен матчем с соперником соответствующего уровня. Если это будет Аргентина, мы будем только рады.

Товарищеская встреча с «Динамо»? У нас были и хорошие, и очень хорошие спарринги. Сейчас так получилось, что реально нет хорошего соперника. Следующий спарринг-партнер вообще очень хорошего уровня. В этом плане работа ведется, но мы не комплексуем по этому поводу», – сказал Черчесов.

Напомним, с 28 августа по 3 сентября сборная России проводит сбор на базе в Новогорске.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Аргентина Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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kos999
1504006116
да кто с нами будет играть...
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paracetamol
1504006632
С Зенитом сыграй, то же самое разгром 0-5 будет.
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alex1951
1504007592
Одна сволочь сообщила ,все российские спарринг партнеры под санкциями. Запрет на игры с Россией.Мудько молчит.Пойдут слухи.Народ дурить низзя. Даешь правду!
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momwig_
1504009896
Вообще-то он за несколько лет в ЦСКА уже должен был привыкнуть к отскоку от бревен.. Черчесов опять понты кидает,
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yorgenbarenz
1504010925
Тут главное-Динамо не проиграть. Отличный был ход сделан,когда вызвали Панченко в сборную. Теперь он точно не сможет забить главной команде страны! Ура! Хотя,чёрт её знает....
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