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Веденеев не видит смысла в обмене Дзюбы на Смолова

28 августа 2017, 06:10

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев высказал свое мнение относительно обмена Артема Дзюбы в «Краснодар» на Федора Смолова. По словам специалиста, такой вариант трансфера будет мало выгоден какой-либо из сторон.

Напомним, что форвард Артем Дзюба в текущем сезоне не попадает в основную обойму «Зенита». В восьми первых турах чемпионата России он сыграл лишь в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Ранее появилась информация о его возможном переходе в «Локомотив».

– Идут разговоры о том, что Артема Дзюбу обменяют на Федора Смолова. Ваше мнение на этот счет?

– Могу точно сказать, что Дзюба не будет в «Краснодаре» играть. Там есть быстрые нападающие – Классон и Лаборде. Поэтому считаю, что это не разговоры, а слухи.

– Но если все-таки это произойдет?

– Тогда я не позавидовал бы Кокорину. Нет, вместе со Смоловым они несовместимы.

– Смолов лучше?

– Дело не в том. Просто один из них окажется в запасе.

– А в два нападающих сыграть?

– В два именно таких нападающих играть невозможно. Кроме того, если все-таки их поставить вместе, то тогда придется усадить на лавку Дриусси. Возникнут проблемы.

С точки зрения комплектования Смолов, разумеется, хорошее приобретение. Но тогда надо быть готовым к тому, что исчезнут голы Кокорина и появятся голы Смолова. Кому от этого будет хорошо?

– Продолжая разговор о кадрах. Кучук на пресс-конференции отметил мощную скамейку «Зенита», а Манчини заявил, что команда не до конца укомплектована. Какие же позиции, на ваш взгляд, требуют усиления?

– Прежде всего, предполагаю, Манчини вообще говорит об игроках звездного уровня, которые превосходят средний уровень зенитовцев. Если по позициям, то в «Зените» нет высокого защитника. Сегодня без такого команда не может гарантировать успешную игру на стандартных положениях – первым делом, на угловых как у своих, так и у чужих ворот.

Манчини держит Ерохина, который падает от усталости, на поле только из-за его роста. Уже менять человека надо, но тренер держит в голове угловые удары и не может сделать напрашивающуюся замену. Это не дело.

Кроме того, «Зениту» не хватает быстрых игроков – особенно в атаке. Нужен крайний полузащитник. Кузяев на этой позиции – временное явление, он никогда не играл на фланге, его надо вернуть на родную позицию, где он принесет больше пользы. Не помешает и нападающий.

– Но вы же сказали, что Смолов не нужен – куда уж лучше?

– Кокорин и Смолов – одноплановые футболисты, игроки передней линии. «Зениту» нужен другого плана нападающий, который может выступать организатором атак. Сегодня у Манчини такого игрока нет. Дриусси – он все-таки больше полузащитник.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Веденеев Сергей
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