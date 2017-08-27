«Ахмат» выиграл у ЦСКА. «Арсенал» опозорился на «Энфилде». Дайджест событий дня

«Монако» готов продать Мбаппе «Реалу», отказав «ПСЖ»
«Монако» согласен продать своего форварда Килиана Мбаппе. Как сообщается, клуб намерен принять предложение «Реала», а не «ПСЖ». Монегаски не хотят, чтобы18-летний игрок оказался в стане парижан, тем самым укрепив прямого конкурента «Монако» в чемпионате Франции. Сумма сделки по форварду может составить до 180 миллионов евро.
«Барселона» может заплатить за Коутиньо 160 миллионов
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны». По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры и близки к соглашению. Сумма сделки оценивается в 160 миллионов евро.
Бони может сменить «Манчестер Сити» на «Спартак»
Нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони попал в сферу интересов «Спартака». По информации источника, в услугах 28-летнего ивуарийца также заинтересованы «Суонси», «Валенсия» и «Марсель». По данным Transfermarkt, стоимость форварда оценивается в 18 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2019 года.
«Спартак» повторил антирекорд для чемпионов России
В матче 8-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях не сумел обыграть «СКА-Хабаровск» – 0:0. На данный момент в активе московского клуба – две победы.
Красно-белые после восьми туров повторили антирекорд для чемпионов России, имея на старте такое количество выигрышей. Аналогичный результат в 2003 году показал «Локомотив», а в 2008 – «Зенит».
«Спартак» опять не победил. Что происходит?
«Фенербахче» согласовал с «Зенитом» условия сделки по Нету
Защитник «Зенита» Луиш Нету близок к продолжению карьеры в Турции. «Фенербахче» согласовал с питерским клубом условия сделки по португальцу, утверждает Haberler. Финансовая сторона возможной сделки не сообщается.
«Ахмат» выиграл у ЦСКА и прервал четырехматчевую серию из поражений
Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:1) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 – Садаев, 45.
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Чалов, 63), В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо.
«Ахмат»: Городов, Уциев (Семенов, 86), Родолфо, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Бериша (Мбенгуе, 81), Швец, Исмаэл, Садаев (Иванов, 67), Митришев.
Предупреждения: нет – Анхель, 53; Городов, 65.
«Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», «Тоттенхэм» не смог выиграть у «Бернли»
Состоялись очередные матчи третьего тура АПЛ. «Ливерпуль» на своем поле уверенно расправился с лондонским «Арсеналом» – 4:0. Все четыре гола «красных» забили разные футболисты.
В другом матче «Тоттенхэм» упустил победу над «Бернли».
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Ливерпуль – Арсенал – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Фирмино, 17; 2:0 – Мане, 40; 3:0 – Салах, 57; 4:0 – Старридж, 77.
Тоттенхэм – Бернли – 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 – Алли, 49; 1:1 – Вуд, 90+2.
Фото: globallookpress