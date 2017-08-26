Слуцкий остался доволен результатом игры с «Болтоном»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий остался доволен победой своей команды в матче с «Болтоном», которая случилась в рамках пятого тура английской чемпион-лиги.

«Это отличный результат. Мы забили четыре гола и впервые не пропустили. Так что все хорошо.

Для нас очень важно было в этой встрече забить первыми. У нас после этого было много свободного пространства, которое получилось использовать.

Не менее важно, что мы не пропустили. Было несколько поражений подряд, а сейчас показали хорошую игру в защите.

Теперь у нас есть небольшая пауза на игры сборных, во время которой команда сможет отдохнуть. Мы постараемся адаптировать новых игроков в команду за это время, и хорошо сработать на трансферном рынке. Для игроков это время отдыха, но не для меня и клуба», – заявил Слуцкий.

Матч пятого тура английского Чемпионшипа «Халл Сити» – «Болтон» закончился со счетом 4:0.