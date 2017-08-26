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Слуцкий остался доволен результатом игры с «Болтоном»

26 августа 2017, 06:05
12

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий остался доволен победой своей команды в матче с «Болтоном», которая случилась в рамках пятого тура английской чемпион-лиги.

«Это отличный результат. Мы забили четыре гола и впервые не пропустили. Так что все хорошо.

Для нас очень важно было в этой встрече забить первыми. У нас после этого было много свободного пространства, которое получилось использовать.

Не менее важно, что мы не пропустили. Было несколько поражений подряд, а сейчас показали хорошую игру в защите.

Теперь у нас есть небольшая пауза на игры сборных, во время которой команда сможет отдохнуть. Мы постараемся адаптировать новых игроков в команду за это время, и хорошо сработать на трансферном рынке. Для игроков это время отдыха, но не для меня и клуба», – заявил Слуцкий.

Матч пятого тура английского Чемпионшипа «Халл Сити» – «Болтон» закончился со счетом 4:0.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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kaa-71
1503716867
Молодцы, а так в отставку могут отправить
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Шумаххер
1503721597
С отличным результатом,Лёня !!
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ДСА
1503723346
Наконец-то, но до Премьер-Лиги еще далеко.
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insider_retro
1503723821
С достижением долгожданного результата!... В последнее время не ладилось... Пресса, болельщики, эксперты - все внесли свои 5 копеек в нагнетание обстановки.... Удачи, Леонид Викторович!... Как раньше говорили - верным путём идёте, товарищ... "Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающие огни..." (Андре Моруа)
Ответить
pik54
1503724312
Так держать, молодцы!
Ответить
Ще Гевара
1503727253
Плохо, что после такой победы будет перерыв, запал может опять угаснуть.
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ArtAlex007
1503727456
Что то Халл при Слуцком не хило так лихорадит
Ответить
dok66
1503728130
Слуцкому и Халлу респект !
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ПФК ЦСКА Моscow
1503730630
мы тоже довольны)
Ответить
Derzkiy1
1503734197
Лёня красава !)
Ответить
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