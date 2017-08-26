Паредес: «Манчини каждый день на кого-нибудь кричит»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал об особенностях работы с главным тренером Роберто Манчини.

– Сколько раз за эти два месяца вы слышали, чтобы Манчини на кого-то кричал?

– Я слышу это каждый день на протяжении всех двух месяцев! Он всегда на кого-нибудь кричит.

– А по какому поводу он кричал сегодня?

– Это вещи, которые остаются в раздевалке, я не могу о них говорить. В то же время Манчини – тренер, который может быть строгим в одних вопросах и очень веселым в других. Он старается, чтобы все шло как можно лучше.

Паредес пополнил состав сине-бело-голубых 1 июля, перейдя из «Ромы» за 23 миллиона евро. В дебютном сезоне за «Зенит» 23-летний аргентинец принял участие в 10-ти матчах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. После 7-ми туров чемпионата России петербургский клуб лидирует в турнирной таблице.