Червиченко: «Каррера? Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик»

этот Червиченко урод полный..... дали в спартаке посидеть когда команда была наша на высоте.... теперь пальцы гнет на каждом углу.....сам он отстой полный....
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер Массимо Каррера внес небольшой вклад в чемпионство команды по итогам прошлого сезона.
Напомним, красно-белые выиграли золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года. На текущий момент клуб расположился на 10-й позиции в турнирной таблице.
– Сергей Родионов наконец расставил очки над «i»: оказывается, Каррере еще летом был дан карт-бланш на трансферы. Но до закрытия трансферного окна осталось шесть дней. Что можно за это время сделать?
– Это значит, что итальянская бригада своего добилась и будет осуществлять свой коммерческий проект. Но если для «Спартака» все пойдет не очень весело, и Каррере укажут на дверь, куда потом всех этих «итальянских» новичков девать? Думаю, в клубе понимают, уровень заслуги и роль Карреры в чемпионстве.
– И какова эта роль?
– Не очень большая.
– Но ведь все говорят, что сплотил, настроил, придал новый импульс…
– Да, настроил… Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик.