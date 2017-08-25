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  • Червиченко: «Каррера? Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик»

Червиченко: «Каррера? Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик»

25 августа 2017, 18:33
32

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер Массимо Каррера внес небольшой вклад в чемпионство команды по итогам прошлого сезона.

Напомним, красно-белые выиграли золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года. На текущий момент клуб расположился на 10-й позиции в турнирной таблице.

– Сергей Родионов наконец расставил очки над «i»: оказывается, Каррере еще летом был дан карт-бланш на трансферы. Но до закрытия трансферного окна осталось шесть дней. Что можно за это время сделать?

– Это значит, что итальянская бригада своего добилась и будет осуществлять свой коммерческий проект. Но если для «Спартака» все пойдет не очень весело, и Каррере укажут на дверь, куда потом всех этих «итальянских» новичков девать? Думаю, в клубе понимают, уровень заслуги и роль Карреры в чемпионстве.

– И какова эта роль?

– Не очень большая.

– Но ведь все говорят, что сплотил, настроил, придал новый импульс…

– Да, настроил… Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (32)
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subbotaspartak
1503675323
Всех настроил, А тебя расстроил. Дебил.
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Asbjorn
1503675451
зачем брать у этого жирного пидора интервью?его мнение никому не интересно,что же червь в бытность свою в спартаке никого не настроил?мразь и есть мразь,только желчь льет,сам то клуб почти развалил,и ничего не добился
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Evgeniy32
1503675715
Ребят, отловите его в Москве и пропишите пизд....
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Одинокий волк Маквейд
1503675890
Червяк, если не плюнет в спартаковский огород, уснуть не может.
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Jack24
1503676122
Червиченко? Великий дол ба еб.
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Svoysvoemubrat
1503676263
Вот же мерзкий Червяк, Наезжает на Спартак.
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directorpg
1503676346
Я не болельщик Спартака, но говорить такое: просто бред.
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ivanthebest
1503676405
Червиченко - великий пидр..ла!
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El_Chori
1503677798
Заприте его уже в психушку наконец!
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OfaZavr
1503677919
У него рот Великая помойка.
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