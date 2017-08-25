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    Червиченко: «Каррера? Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер Массимо Каррера внес небольшой вклад в чемпионство команды по итогам прошлого сезона.

    Напомним, красно-белые выиграли золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года. На текущий момент клуб расположился на 10-й позиции в турнирной таблице.

    – Сергей Родионов наконец расставил очки над «i»: оказывается, Каррере еще летом был дан карт-бланш на трансферы. Но до закрытия трансферного окна осталось шесть дней. Что можно за это время сделать?

    – Это значит, что итальянская бригада своего добилась и будет осуществлять свой коммерческий проект. Но если для «Спартака» все пойдет не очень весело, и Каррере укажут на дверь, куда потом всех этих «итальянских» новичков девать? Думаю, в клубе понимают, уровень заслуги и роль Карреры в чемпионстве.

    – И какова эта роль?

    – Не очень большая.

    – Но ведь все говорят, что сплотил, настроил, придал новый импульс…

    – Да, настроил… Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.08.2017 18:33
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +57

      sajra 26 августа 2017, 13:20

      этот Червиченко урод полный..... дали в спартаке посидеть когда команда была наша на высоте.... теперь пальцы гнет на каждом углу.....сам он отстой полный....

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 августа 2017, 10:27

      не люблю Спартак, но зря он так про Карреру. Массимо норм мужик!

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 августа 2017, 23:06

      "Обиженый" опять плюнул желчью в сторону Спартака. С Васей Уткиным соревнуется. Лучше бы животами мерялись - всё веселее.

      2
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      Рейтинг: +256

      nbv 25 августа 2017, 21:46

      Ну что за урод. Как Карреро мог настроить судей , да и в чем была помощь судей в прошлом сезоне , пусть хоть матч назовёт . А везение пресутствовало, но это вернулась за прошлые года когда невезло. А про голы на последних минутах скажу так, спартак бился до конца , до последней минуты, и эти голы заслужил.

      1
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      Рейтинг: +57

      Iupiterss 25 августа 2017, 21:29

      Вот конченый этот червиченко.Толстозадый педик.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 августа 2017, 21:25

      А Червяк великий козел.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 августа 2017, 20:57

      Согласен. Спартаку больше помогли удача, судьи и слабость конкурентов, чем Карерра.

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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > BRO_football 25 августа 2017, 22:46

      А сейчас Зениту помогают судьи и слабость конкурентов, а раньше ЦСКА помогали судьи и слабость конкурентов. Так чем Спартак хуже??

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 25 августа 2017, 20:47

      Итальянская мафия в России? Смешно!!!
      Вроде взрослый , а ведет , как мальчик из детсада :" не бери мои игрушки и не писай в мой горшок." Или это репортаж с Загородного шоссе?

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      Рейтинг: +156

      roma33rus 25 августа 2017, 20:20

      Как обычно!Лишь бы насрать!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 20:07

      Про судей точно сказано.

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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > prezent2017 25 августа 2017, 22:47

      это ко всем клубам относится из высшей строчки))

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