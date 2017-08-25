Червиченко: «Каррера? Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер Массимо Каррера внес небольшой вклад в чемпионство команды по итогам прошлого сезона.

Напомним, красно-белые выиграли золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года. На текущий момент клуб расположился на 10-й позиции в турнирной таблице.

– Сергей Родионов наконец расставил очки над «i»: оказывается, Каррере еще летом был дан карт-бланш на трансферы. Но до закрытия трансферного окна осталось шесть дней. Что можно за это время сделать?

– Это значит, что итальянская бригада своего добилась и будет осуществлять свой коммерческий проект. Но если для «Спартака» все пойдет не очень весело, и Каррере укажут на дверь, куда потом всех этих «итальянских» новичков девать? Думаю, в клубе понимают, уровень заслуги и роль Карреры в чемпионстве.

– И какова эта роль?

– Не очень большая.

– Но ведь все говорят, что сплотил, настроил, придал новый импульс…

– Да, настроил… Судей настроил, везение настроил, когда голы на последних минутах залетали. Великий настройщик.