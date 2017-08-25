Лунев – о жеребьевке Лиги Европы: «Кто может доставить трудности «Зениту»? Только мы сами»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев после жеребьевки группового раунда Лиги Европы выразил мнение, что петербургский клуб имеет хорошие шансы на выход в плей-офф.

Напомним, соперниками сине-бело-голубых по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

«Группа нормальная, будем стараться проходить. Кто может доставить трудности «Зениту»? Только мы сами. У нас задача одна – выходить на каждую игру и выигрывать. Необходимо как можно дальше пройти по турниру и показывать хорошую игру, которая будет нравиться болельщикам», – сказал Лунев.