Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лунев – о жеребьевке Лиги Европы: «Кто может доставить трудности «Зениту»? Только мы сами»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев после жеребьевки группового раунда Лиги Европы выразил мнение, что петербургский клуб имеет хорошие шансы на выход в плей-офф.

    Напомним, соперниками сине-бело-голубых по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

    «Группа нормальная, будем стараться проходить. Кто может доставить трудности «Зениту»? Только мы сами. У нас задача одна – выходить на каждую игру и выигрывать. Необходимо как можно дальше пройти по турниру и показывать хорошую игру, которая будет нравиться болельщикам», – сказал Лунев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2017 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 25 августа 2017, 22:15

      Как прекрасно, что в зените появился Лунёв! После долгих вратарских мытарств клуб получил КЛАССНОГО, а главное - СЕРЬЁЗНОГО игрока!!! Удачи тебе, ГОЛКИПЕР!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 августа 2017, 21:08

      Сказал в точку ! Только сами себе и привозите трудности !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 25 августа 2017, 20:03

      Пока Лунев нравиться. Дай бог ему здоровья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 августа 2017, 18:35

      если бы не лунев,могли бы и пролететь мимо ле,по моему он сейчас сильнее акинфеева,а так,у зенита не так много отличных матчей и было,ну кроме спартака,там они конечно рвали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Ванечка 25 августа 2017, 18:16

      Андрей прав. Встреча в Голландии показала, что футболисты "Зенита" периодически сами себя могут поиметь.

      p.s. Лунь, спасибо за игру в обоих матчах с "Утрехтом"! Если бы не ты...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 25 августа 2017, 17:49

      Наконец-то за ворота зенита спокойно!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11