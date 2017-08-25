Газзаев: «У ЦСКА есть возможность выйти из группы в Лиге чемпионов, но требуется усиление атаки»

И обязательно это должен быть легионер, интересно сколько Газзаеву отваливают агенты за постоянное нытьё про отмену лимита на легионеров?
Не надо ЦСКА никого покупать в нападение, пусть молодые стараются, у Чалова есть все шансы попасть в сборную, но для этого ему надо часто играть и набираться опыта. А Бревланаре пусть отрабатывает контракт и забивает свои голы низам РФПЛ, это он умеет иногда.
Выйти из группы? 1 средненький (на хорошего у ЦСКА денег не хватит) нападающий этому вряд ли поможет, тут может помочь только удача
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. По мнению специалиста, у армейцев есть хорошие шансы для выхода в плей-офф, однако команде требуется усиление в линии нападения.
«У ЦСКА есть возможность достаточно успешно сыграть и выйти из группы, но для этого нужно усиление, прежде всего, в линии атаки. Я не скажу, что кардинально что-то изменилось в игре команды по сравнению с прошлым годом.
Фаворитом в группе является «Манчестер Юнайтед», а остальные команды имеют равные шансы на выход в плей-офф», — сказал Газзаев.
Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.