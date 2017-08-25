Газзаев: «У ЦСКА есть возможность выйти из группы в Лиге чемпионов, но требуется усиление атаки»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. По мнению специалиста, у армейцев есть хорошие шансы для выхода в плей-офф, однако команде требуется усиление в линии нападения.

«У ЦСКА есть возможность достаточно успешно сыграть и выйти из группы, но для этого нужно усиление, прежде всего, в линии атаки. Я не скажу, что кардинально что-то изменилось в игре команды по сравнению с прошлым годом.

Фаворитом в группе является «Манчестер Юнайтед», а остальные команды имеют равные шансы на выход в плей-офф», — сказал Газзаев.

Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.