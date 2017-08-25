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    Газзаев: «У ЦСКА есть возможность выйти из группы в Лиге чемпионов, но требуется усиление атаки»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. По мнению специалиста, у армейцев есть хорошие шансы для выхода в плей-офф, однако команде требуется усиление в линии нападения.

    «У ЦСКА есть возможность достаточно успешно сыграть и выйти из группы, но для этого нужно усиление, прежде всего, в линии атаки. Я не скажу, что кардинально что-то изменилось в игре команды по сравнению с прошлым годом.

    Фаворитом в группе является «Манчестер Юнайтед», а остальные команды имеют равные шансы на выход в плей-офф», — сказал Газзаев.

    Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.

    Источник: ТАСС

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    25.08.2017 07:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 25 августа 2017, 09:33

      И обязательно это должен быть легионер, интересно сколько Газзаеву отваливают агенты за постоянное нытьё про отмену лимита на легионеров?

      Не надо ЦСКА никого покупать в нападение, пусть молодые стараются, у Чалова есть все шансы попасть в сборную, но для этого ему надо часто играть и набираться опыта. А Бревланаре пусть отрабатывает контракт и забивает свои голы низам РФПЛ, это он умеет иногда.

      Выйти из группы? 1 средненький (на хорошего у ЦСКА денег не хватит) нападающий этому вряд ли поможет, тут может помочь только удача

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Masteralex 25 августа 2017, 11:06

      Чалов на ровном месте теряет мячи и разбазаривает моменты, ему еще надо опыта набираться и набираться. А на Лигу Чемпионов если хотим что то выиграть нужен нормальный нап который за счет мастерства сможет завершать атаки.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Dgad 13 сентября 2017, 01:21

      обошлись и без напа и победа за счёт удачи и молодняка ЦСКА

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      Рейтинг: +160

      Varnes 25 августа 2017, 09:23

      Ну опять наша недооценка, ну что ты будешь делать...
      Во первых - МЮ - не фаворит группы, хватит уже на старых заслугах приписывать лидерство.
      В группе фаворита нет, поэтому рубка будет жестокая по схеме: все, против всех!
      Во вторых и Бенфика и Базель умеют играть в футбол на данный момент не хуже МЮ.
      И в третьих, группа очень сложная с непредсказуемым результатом, в первую очередь потому, что дома каждая команда может выиграть у любого из квартета. При этом все четыре команды не могут похвастаться стабильным результатом.
      Короче удачи ЦСКА! Не расслабляться!!!

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 августа 2017, 08:41

      ле максимум и не надо больше летать в облаках

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