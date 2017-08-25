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  • Газзаев: «У ЦСКА есть возможность выйти из группы в Лиге чемпионов, но требуется усиление атаки»

Газзаев: «У ЦСКА есть возможность выйти из группы в Лиге чемпионов, но требуется усиление атаки»

25 августа 2017, 07:55
5

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. По мнению специалиста, у армейцев есть хорошие шансы для выхода в плей-офф, однако команде требуется усиление в линии нападения.

«У ЦСКА есть возможность достаточно успешно сыграть и выйти из группы, но для этого нужно усиление, прежде всего, в линии атаки. Я не скажу, что кардинально что-то изменилось в игре команды по сравнению с прошлым годом.

Фаворитом в группе является «Манчестер Юнайтед», а остальные команды имеют равные шансы на выход в плей-офф», — сказал Газзаев.

Армейцы сыграют против «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «Базеля» в квартете А.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (5)
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серега кашин
1503639689
ле максимум и не надо больше летать в облаках
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Varnes
1503642221
Ну опять наша недооценка, ну что ты будешь делать... Во первых - МЮ - не фаворит группы, хватит уже на старых заслугах приписывать лидерство. В группе фаворита нет, поэтому рубка будет жестокая по схеме: все, против всех! Во вторых и Бенфика и Базель умеют играть в футбол на данный момент не хуже МЮ. И в третьих, группа очень сложная с непредсказуемым результатом, в первую очередь потому, что дома каждая команда может выиграть у любого из квартета. При этом все четыре команды не могут похвастаться стабильным результатом. Короче удачи ЦСКА! Не расслабляться!!!
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Masteralex
1503642798
И обязательно это должен быть легионер, интересно сколько Газзаеву отваливают агенты за постоянное нытьё про отмену лимита на легионеров? Не надо ЦСКА никого покупать в нападение, пусть молодые стараются, у Чалова есть все шансы попасть в сборную, но для этого ему надо часто играть и набираться опыта. А Бревланаре пусть отрабатывает контракт и забивает свои голы низам РФПЛ, это он умеет иногда. Выйти из группы? 1 средненький (на хорошего у ЦСКА денег не хватит) нападающий этому вряд ли поможет, тут может помочь только удача
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