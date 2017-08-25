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  • Шатов: «Если бы «Зенит» не прошел дальше, то нас бы никто не понял»

Шатов: «Если бы «Зенит» не прошел дальше, то нас бы никто не понял»

25 августа 2017, 00:22
13

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Утрехтом» (2:0) поделился мнением о проходе петербургского клуба в групповой этап турнира.

Напомним, жеребьевка пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Если бы мы не прошли дальше, то нас бы никто не понял, да и сами бы себя не поняли. Играть в еврокубках, пусть и в Лиге Европы, очень престижно и приятно. Сегодня мы вышли на поле только с одной мыслью – пробиться в групповой этап», – сказал Шатов.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Шатов Олег
Комментарии (13)
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prezent2017
1503610340
Олег нормально отработал. Но взаимопонимания с новыми партнерами пока мало.
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Mishel61
1503610791
Я вот тоже не понял. Это Утрехт такой сильный или Зенит такой слабый
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VeniaminS
1503613368
Это уж точно.
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арейская
1503624677
Хорошая мысль, пусть эта мысль останется и на матчи в групповом этапе...
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Sufa
1503625932
ШарЯт!)
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Dimonadze
1503635057
Ну где же тот Олег, который был раньше. Не хватает уверенности и смелости в атаке. Жду когда он снова выйдет на прежний уровень или выше
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Garrincha58
1503638177
а я бы понял во первых нет поставленной игры во вторых ЛЕ турнир отнимающий силы от внутреннего чемпионата выиграть ЛЕ все равно не удастся, а вот в ЧР пролететь можно и тогда ЛЧ опять по боку так что еще не известно что лучше было вчера проиграть или выиграть тем более 120 минут, а на носу игра с Ростовом
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спартач-тверь
1503639322
зенит великий клуб............. боже мой! сколько денег ввалено а толку нет
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Gullit 76
1503646293
Шатов впервые при Манчини сыграл очень полезно для команды,без суеты как в предыдущих играх.Набирает форму.Кокорин,Лунёв - пять.Далеру 4 -надо по мячу попадать.Поражают удары по воротам(или в облака или заблокированы)Краснодар уже за такое расточительство поплатился.В группе всё равно кто будет - должны проходить!
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vgarakh
1503648024
Благодаря Луневу вытянули игру, много беготни бестолковой.
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