Шатов: «Если бы «Зенит» не прошел дальше, то нас бы никто не понял»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Утрехтом» (2:0) поделился мнением о проходе петербургского клуба в групповой этап турнира.

Напомним, жеребьевка пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Если бы мы не прошли дальше, то нас бы никто не понял, да и сами бы себя не поняли. Играть в еврокубках, пусть и в Лиге Европы, очень престижно и приятно. Сегодня мы вышли на поле только с одной мыслью – пробиться в групповой этап», – сказал Шатов.