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    Шатов: «Если бы «Зенит» не прошел дальше, то нас бы никто не понял»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Утрехтом» (2:0) поделился мнением о проходе петербургского клуба в групповой этап турнира.

    Напомним, жеребьевка пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Если бы мы не прошли дальше, то нас бы никто не понял, да и сами бы себя не поняли. Играть в еврокубках, пусть и в Лиге Европы, очень престижно и приятно. Сегодня мы вышли на поле только с одной мыслью – пробиться в групповой этап», – сказал Шатов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.08.2017 00:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 августа 2017, 11:00

      Благодаря Луневу вытянули игру, много беготни бестолковой.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 августа 2017, 10:31

      Шатов впервые при Манчини сыграл очень полезно для команды,без суеты как в предыдущих играх.Набирает форму.Кокорин,Лунёв - пять.Далеру 4 -надо по мячу попадать.Поражают удары по воротам(или в облака или заблокированы)Краснодар уже за такое расточительство поплатился.В группе всё равно кто будет - должны проходить!

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 25 августа 2017, 08:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зенит великий клуб............. боже мой! сколько денег ввалено а толку нет

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2017, 08:16

      а я бы понял во первых нет поставленной игры во вторых ЛЕ турнир отнимающий силы от внутреннего чемпионата выиграть ЛЕ все равно не удастся, а вот в ЧР пролететь можно и тогда ЛЧ опять по боку так что еще не известно что лучше было вчера проиграть или выиграть тем более 120 минут, а на носу игра с Ростовом

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 25 августа 2017, 07:24

      Ну где же тот Олег, который был раньше. Не хватает уверенности и смелости в атаке. Жду когда он снова выйдет на прежний уровень или выше

      1
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      Рейтинг: +13

      Sufa 25 августа 2017, 04:52

      ШарЯт!)

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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 августа 2017, 04:31

      Хорошая мысль, пусть эта мысль останется и на матчи в групповом этапе...

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 августа 2017, 01:22

      Это уж точно.

      0
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      Рейтинг: +11

      Mishel61 25 августа 2017, 00:39

      Я вот тоже не понял. Это Утрехт такой сильный или Зенит такой слабый

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Mishel61 25 августа 2017, 08:22

      конечно Зенит слабый, игры поставленной до сих пор нет вообще не пойму Манчини даже нет проблесков командной игры в центре сплошные навесы вперед на Кокорина или еще на Смолу в защите как был хаос так и остался только Лунев и спасает он он не железный

      -3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 00:32

      Олег нормально отработал. Но взаимопонимания с новыми партнерами пока мало.

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