Бутенко: «Комиссия РФС согласна с Еськовым, что Миранчук сфолил на Глушакове не на красную карточку»

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко после состоявшегося 23 августа заседания Контрольно-квалификационной комиссии РФС, занимающейся оценкой работы судей, прокомментировал решение органа по эпизоду из матча седьмого тура РФПЛ «Спартак» – «Локомотив» (3:4), когда во втором тайме хавбек гостей Алексей Миранчук прямой ногой попал в голень сопернику Денису Глушакову.

«Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение поддержать решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру, фол по неосторожности. Контрольно-квалификационная комиссия рассматривала один спорный эпизод именно по вынесению дисциплинарных санкций на 59-й минуте. Остальных вопросов по судейству Еськова в данном матче не было», – заявил Бутенко.

Ранее «Бомбардир» писал, что ККК согласна с решением инспектора матча поставить Еськову высокую оценку.