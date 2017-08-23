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  • Бутенко: «Комиссия РФС согласна с Еськовым, что Миранчук сфолил на Глушакове не на красную карточку»

Бутенко: «Комиссия РФС согласна с Еськовым, что Миранчук сфолил на Глушакове не на красную карточку»

23 августа 2017, 15:33
28

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко после состоявшегося 23 августа заседания Контрольно-квалификационной комиссии РФС, занимающейся оценкой работы судей, прокомментировал решение органа по эпизоду из матча седьмого тура РФПЛ «Спартак»«Локомотив» (3:4), когда во втором тайме хавбек гостей Алексей Миранчук прямой ногой попал в голень сопернику Денису Глушакову.

«Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение поддержать решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру, фол по неосторожности. Контрольно-квалификационная комиссия рассматривала один спорный эпизод именно по вынесению дисциплинарных санкций на 59-й минуте. Остальных вопросов по судейству Еськова в данном матче не было», – заявил Бутенко.

Ранее «Бомбардир» писал, что ККК согласна с решением инспектора матча поставить Еськову высокую оценку.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Глушаков Денис Миранчук Алексей Еськов Алексей
Комментарии (28)
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momwig_
1503491720
Ну всё, в этом году и ККК "карманная"
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Диктор
1503491801
Прикольно они трактуют правила игры.Что дышло...........
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mdu86
1503492269
:))) Сейчас начнется визг... PS: Ой! Уже начался
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prezent2017
1503493361
Хрю-хрю-хрю-хрю...
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Евгений Агеев
1503494457
https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/106/1066763/large.jpg Мирунчук даже не пытался в мяч сыграть. На фото это прекрасно видно. Признавать свои ошибки Комиссия РФС так и не научилась...
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multiscan
1503496297
Сейчас на все клубы начнут собак вешать, что они "бедненький" "Спартак" обижаютЬ". А что "бедненький" "Спартак" показывает на сегодня бедненькую игру - наплевать! "Свободу попугаям!"(С).
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avera
1503496582
Что за нытьё? Глушаков в прошлом сезоне за такой же фол тоже получил жёлтую. Что же тогда не визжали?
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Урмя
1503496616
Кому-кому , но не Спартаку говорить про то что куплен судья и т.д. Сначала вспомните матч за Суперкубок и ситуацию с адриано
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Егор Велунов
1503498209
Когда проигрываешь то яйца мешают. или судьи. Просто игроки Спартака очень похоже поймали звёздочку и игра исчезла...
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+50/-50
1503500993
Всё дело в том, что Миранчук пока никто, а дыня Глушаков - наше всё, и в Спартаке, и в сборной.
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