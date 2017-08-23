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    Бутенко: «Комиссия РФС согласна с Еськовым, что Миранчук сфолил на Глушакове не на красную карточку»

    Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко после состоявшегося 23 августа заседания Контрольно-квалификационной комиссии РФС, занимающейся оценкой работы судей, прокомментировал решение органа по эпизоду из матча седьмого тура РФПЛ «Спартак»«Локомотив» (3:4), когда во втором тайме хавбек гостей Алексей Миранчук прямой ногой попал в голень сопернику Денису Глушакову.

    «Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение поддержать решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру, фол по неосторожности. Контрольно-квалификационная комиссия рассматривала один спорный эпизод именно по вынесению дисциплинарных санкций на 59-й минуте. Остальных вопросов по судейству Еськова в данном матче не было», – заявил Бутенко.

    Ранее «Бомбардир» писал, что ККК согласна с решением инспектора матча поставить Еськову высокую оценку.

    Источник: Р-Спорт

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    23.08.2017 15:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 августа 2017, 19:52

      Мы судьи и мы трактуем футбольные правила по своему усмотрению.

      0
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 23 августа 2017, 19:11

      Хоть я был бы и не рад, но логичнее было бы наказать Алексея отстранив на один матч.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 августа 2017, 19:03

      То что Спартак проиграл, в этом мы виноваты сами, но если это не красная карточка, тогда что красная? Нужно наверное чтобы прям на поле стали ноги ломать чтоб был повод показать красную? Что за х..йня? Денису повезло что всё обошлось, а он мог остаться без футбола на несколько месяцев! И за это дали жёлтую? Всё ясно с судейским корпусом. Глушак мог остаться без футбола на несколько месяцев, а без чего бы остался Миранчук если бы Глушака сломал? Без пары матчей, не более... Нужно даже за намерения карать красной, а не по факту за травму, а намерение было и ещё какое...

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 августа 2017, 18:55

      мы и не сомневались в вашем решений

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 августа 2017, 18:46

      Рука руку моет...

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 августа 2017, 18:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё дело в том, что Миранчук пока никто, а дыня Глушаков - наше всё, и в Спартаке, и в сборной.

      -5
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 23 августа 2017, 17:23

      Когда проигрываешь то яйца мешают. или судьи. Просто игроки Спартака очень похоже поймали звёздочку и игра исчезла...

      2
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      Рейтинг: +18

      Урмя 23 августа 2017, 16:56

      Кому-кому , но не Спартаку говорить про то что куплен судья и т.д.
      Сначала вспомните матч за Суперкубок и ситуацию с адриано

      6
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      Рейтинг: +547

      avera 23 августа 2017, 16:56

      Что за нытьё? Глушаков в прошлом сезоне за такой же фол тоже получил
      жёлтую. Что же тогда не визжали?

      3
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > avera 23 августа 2017, 17:36

      если ты про ростов, то спустя пару секунд его удалили.

      2
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > VVM1964 23 августа 2017, 18:47

      Самедов 100 процентная желтая, ибо симмуляция не обсуждается, там желтая всегда

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > aimer1988 23 августа 2017, 20:48

      почитай правила уефа за такие фолы! и не волнует специально или нет!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 августа 2017, 16:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сейчас на все клубы начнут собак вешать, что они "бедненький" "Спартак" обижаютЬ". А что "бедненький" "Спартак" показывает на сегодня бедненькую игру - наплевать! "Свободу попугаям!"(С).

      -5
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