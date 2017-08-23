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    Комиссия РФС утвердила высокую оценку Еськову за матч «Спартак» – «Локомотив»

    23 августа в Москве состоялось очередное заседание Контрольно-квалификационной комиссии РФС, занимающейся оценкой работы арбитров на матчах чемпионата России. В частности, на нем было подтверждено мнение инспектора матча седьмого тура РФПЛ «Спартак» – «Локомотив» (3:4), который поставил высокую оценку главному судье Алексею Еськову.

    Московский арбитр в конце первого тайма показал желтую карточку за симуляцию футболисту красно-белых Александру Самедову, ставшую для него второй.

    В начале второго тайма Еськов не удалил с поля за подкат двумя прямыми ногами хавбека гостей Алексея Миранчука, что вызвало недоумение среди большинства футбольной общественности.

    Источник: Р-Спорт

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    23.08.2017 14:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 23 августа 2017, 18:56

      Миранчук, специально ударил Глушакова по ногам - красная карта точно, при повторе прекрасно видно.

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 23 августа 2017, 16:11

      Ох, даже не удивлен. Все давно знают о продажности данной комиссии, и о ее низкой квалификации.

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 августа 2017, 15:17

      Я не оправдываю Самедова, и почти согласен, что там можно было показать ВТОРУЮ! желтую за симуляцию, но я совершенно не понимаю, почему при таком следовании букве закона не показывается прямая красная за подкат ДВУМЯ ПРЯМЫМИ ногами!!!! Симуляция-тонкая штука, именно поэтому очень редко наказывается желтой(тем более когда она вторая), но блин с подкатом двумя прямыми то всё ясно!!! Не укладывается в голове увидеть такой разный подход в одной игре... Ну и как за это можно получить отлично!?????

      4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > filosof sparty 23 августа 2017, 17:31

      за точно такой же фол в прошлом году Глушаков получил желтую карточку. И тогда ККК тоже в действиях судьи ничего предосудительного не нашел... и тогда судья получил высокую оценку...
      Потом: Адриано в суперкубке тоже не был наказан и ничего... так и надо...Спартак выиграл трофей и все довольны... Хватит на судейство пенять... За три игры получили 11 мячей????и что... Судьи виноваты...

      1
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      Рейтинг: +8021

      nik55 23 августа 2017, 15:14

      Контрольно-квалификационная комиссия РФС ---на балансе ГАЗПРОМА

      3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 23 августа 2017, 15:11

      Серьёзно??? Наконец то нашёл что-то, что ниже уровня футбола в России! Вуаля...... судейская компитентность! Да Спартак просрал по делу, но судья цирк творил, и какая ещё ему высокая оценка?

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 августа 2017, 14:54

      Идиотизм заразная штука.

      4
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