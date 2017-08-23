Комиссия РФС утвердила высокую оценку Еськову за матч «Спартак» – «Локомотив»

23 августа в Москве состоялось очередное заседание Контрольно-квалификационной комиссии РФС, занимающейся оценкой работы арбитров на матчах чемпионата России. В частности, на нем было подтверждено мнение инспектора матча седьмого тура РФПЛ «Спартак» – «Локомотив» (3:4), который поставил высокую оценку главному судье Алексею Еськову.

Московский арбитр в конце первого тайма показал желтую карточку за симуляцию футболисту красно-белых Александру Самедову, ставшую для него второй.

В начале второго тайма Еськов не удалил с поля за подкат двумя прямыми ногами хавбека гостей Алексея Миранчука, что вызвало недоумение среди большинства футбольной общественности.