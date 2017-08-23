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    Широков: «Возможно, словами о бакланах Албин специально привлекает внимание СМИ»

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков дал свою оценку словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который заявил, что крыше одноименного стадиона всерьез угрожают местные бакланы.

    «Не совсем понял, в чем там дело. Крыша у стадиона картонная, что ли, раз бакланы ей угрожают? Мы знаем, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин – автор большого количества ярких высказываний, и это — очередное. Возможно, он сознательно привлекает внимание СМИ.

    От себя скажу, что был на стадионе «Санкт-Петербург» на матче Кубка конфедераций и никаких недоработок не заметил. Может, они и есть, но мне на глаза не попались», – говорит экс-игрок.

    О том, как на слова Албина отреагировали сами бакланы Крестовского острова, «Бомбардир» писал ранее.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2017 12:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 14:33

      статью расхода бюджета просто пытался еще одну пробить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 13:04

      Да он сам баклан, пишет о родственных душах.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 23 августа 2017, 12:58

      Бакланы обогатились на крыше.

      0
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