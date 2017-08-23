Широков: «Возможно, словами о бакланах Албин специально привлекает внимание СМИ»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков дал свою оценку словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который заявил, что крыше одноименного стадиона всерьез угрожают местные бакланы.

«Не совсем понял, в чем там дело. Крыша у стадиона картонная, что ли, раз бакланы ей угрожают? Мы знаем, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин – автор большого количества ярких высказываний, и это — очередное. Возможно, он сознательно привлекает внимание СМИ.

От себя скажу, что был на стадионе «Санкт-Петербург» на матче Кубка конфедераций и никаких недоработок не заметил. Может, они и есть, но мне на глаза не попались», – говорит экс-игрок.

О том, как на слова Албина отреагировали сами бакланы Крестовского острова, «Бомбардир» писал ранее.