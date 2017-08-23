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    Тухель может заменить Конте в «Челси»

    Руководство «Челси» рассматривает вариант замен своего главного тренера. Директор лондонского клуба Марина Грановская провела встречу с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем, который может заменить Антонио Конте.

    Кроме Тухеля в список Грановской входит также Луис Энрике, который работал в «Барселоне». Учитывая более высокий уровень владения английским языком, предпочтение в Лондоне отдают именно Тухелю.

    У руководства клуба в последнее время ухудшились отношения с Конте, особенно после конфликта итальянца с Диего Костой, которого в Лондон привезла именно Грановская.

    Источник: Bild

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    23.08.2017 11:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 24 августа 2017, 09:33

      Началооось)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      bakha23 23 августа 2017, 21:10

      Брехня полная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 августа 2017, 17:58

      Утка

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 августа 2017, 13:22

      А что с Конте не так?)

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 23 августа 2017, 13:17

      Редкостную хрень в Bild пишут,также как и в Sun!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      DS7 23 августа 2017, 13:04

      Что я только что прочитал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 августа 2017, 11:57

      Что-то слабо верится. Если Челси неудачно в ЛЧ выступит, тогда может быть.

      3
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 23 августа 2017, 11:31

      Лучше бы они трансферами занимались!!!А так источник желтый ) благо

      4
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