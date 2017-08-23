Тухель может заменить Конте в «Челси»

Руководство «Челси» рассматривает вариант замен своего главного тренера. Директор лондонского клуба Марина Грановская провела встречу с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем, который может заменить Антонио Конте.

Кроме Тухеля в список Грановской входит также Луис Энрике, который работал в «Барселоне». Учитывая более высокий уровень владения английским языком, предпочтение в Лондоне отдают именно Тухелю.

У руководства клуба в последнее время ухудшились отношения с Конте, особенно после конфликта итальянца с Диего Костой, которого в Лондон привезла именно Грановская.