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  • Ригони прошел медосмотр в Питере. «Боруссия» отказалась продавать Дембеле за 130 миллионов. Дайджест событий дня

Ригони прошел медосмотр в Питере. «Боруссия» отказалась продавать Дембеле за 130 миллионов. Дайджест событий дня

22 августа 2017, 21:00
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«Монако» выкупит Белотти за 100 миллионов

Представители «Монако» обозначили свой интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти. Французы готовы выкупить футболиста по цене отступных, которые указаны в его контракте для зарубежных клубов – 23-летний игрока сборной Италии оценивается в 100 миллионов евро. Он призван заменить Килиана Мбаппе, который близок к переходу в «ПСЖ».

«Барселона» готова усилить давление на «Ливерпуль» по трансферу Коутиньо

Руководство «Барселоны» продолжает работать над приобретением полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo. Ранее каталонцы предлагали своим коллегам 130 миллионов за футболиста, но получили отказ.

Известно, что бразилец встретился с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом, попросив того отпустить игрока в «Барселону». Зная об этом, представители испанского чемпионата готовы усилить давление на руководство «Ливерпуля».

Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае

Дзюба: «Новости по моему трансферу обязательно будут»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что болельщикам стоит ждать новостей по поводу его возможного ухода из петербургского клуба. По информации различных источников, форвард может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Краснодаре».

«Cпасибо за поздравления. Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен», – сказал Дзюба.

Напомним, сегодня Дзюба отмечает свое 29-летие.

Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации

Ковачич дал согласие на переход в «Ливерпуль»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич дал устное согласие присоединиться к «Ливерпулю». Хорват рассматривается красными как возможная замена Фелиппе Коутиньо в случае ухода бразильца в «Барселону».

«ПСЖ» договаривается с «Монако» об аренде Мбаппе

«ПСЖ» ведет переговоры с «Монако» по поводу аренды нападающего Килиана Мбаппе на один сезон с последующим выкупом. Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за француза 180 миллионов евро уже в нынешнее трансферное окно, однако финансовый фэйр-плей вынудил столичный клуб пойти на вариант с арендой.

Ригони прошел медосмотр в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони прибыл в Санкт-Петербург. Аргентинский футболист прошел медицинское обследование. Теперь он должен подписать официальное соглашение с «Зенитом».

«Я очень рад быть в «Зените». «Зенит» – лучший!» – сообщил Ригони в ответ на просьбу поприветствовать фанатов.

Сумма трансфера аргентинца в «Зенит» составит около 10 миллионов евро. Игрок подпишет четырехлетний контракт с суммой выкупа в размере 60 миллионов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?

Эдер может продолжить карьеру в «Локомотиве»

«Локомотив», ведущий поиски нападающего, заинтересован в переходе Эдера из «Лилля». По информации источника, поездка президента железнодорожников Ильи Геркуса в Европу может быть связана именно с решением вопроса по трансферу 29-летнего португальца.

Геркус – о новом форварде «Локомотива»: «Играл и забивал на Евро»

«Боруссия» отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле в размере 130 миллионов

Дортмундскую «Боруссию» не устроило предложение «Барселоны» по нападающему Усмане Дембеле. Сообщается, что сине-гранатовые были готовы заплатить за француза 130 миллионов евро, однако получили отказ.

Вчера появилась информация, что 20-летний футболист вылетел в столицу Каталонии для улаживания последних деталей перед подписанием контракта.

Чем крут главный молодой талант «Боруссии», которого пока никто не купил. Но скоро купят

Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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AEerr
1503442980
интересные новости!
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igormaddog
1503450851
Блин когда уже наши футболисты будут стоить таких денег!?Или что они совсем деревья???
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Anton-champion
1503472597
Дзюба в Локомотиве,это внеочереедная утка...)))
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