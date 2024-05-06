Черчесов ответил на вопрос о назначении в «Спартак»: «Когда, если не сейчас?»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов дал понять, что готов вернуться в московский клуб.
– Многие болельщики связывают ваше имя с командой «Спартак».
– Так происходит. Если бы этого не было, то это было бы удивительно. Всю жизнь в «Спартаке» как игрок или тренер работал. Добиваешься каких‑то успехов в других клубах, доказываешь свою состоятельность. Наверное, ассоциация какая‑то проходит. Но там люди работают, знают, что и как им надо.
Как я люблю говорить: время никогда не приходит – время только уходит. Поэтому время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про «Спартак».
- Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.
- Последним его клубом был венгерский «Ференцварош», который он покинул в 2023 году.