Черчесов проанализировал конфликты Абаскаля в «Спартаке»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Гильермо Абаскаль неправильно повел себя в конфликте с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать.

Но Джикия – это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним всe можно спокойно обсудить», – сказал Черчесов.