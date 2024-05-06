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    Черчесов проанализировал конфликты Абаскаля в «Спартаке»

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Гильермо Абаскаль неправильно повел себя в конфликте с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

    «С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать.

    Но Джикия – это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним всe можно спокойно обсудить», – сказал Черчесов.

    • «Спартак» уволил Абаскаля 14 апреля.
    • Джикия при испанце потерял место в стартовом составе команды.
    • В этом сезоне защитник провел всего 11 матчей (753 минуты).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    алдан2014
    1714999063
    Жора похоже всё. Прошлые заслуги не могут служить основанием попадания в стартовый состав. А то ,что разговора не было ...может у рыжего иностранца такая ментальность. Или Георгий для него и правда не авторитет
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    ...уефан
    1715001224
    ... Стасик, времена Совдепии давно прошли. Это раньше, при Союзе игрок должен был числится на каком-то предприятии и расписываться в ведомости не зарплату там. Прошли времена комсоргов и парторгов, собраний и задушевных бесед с заблудшими овечками. Сейчас - контракты! Спартак по отношению к Джикии свою часть контракта выполняет до сих пор. Что ещё? Кто виноват, что он потерял свою игровую форму? Будет соответствовать игре команды, будет иметь свой шанс. Спартак - это не пансион пожизненного содержания...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1715002534
    От якорей нужно избавляться! Так везде происходит
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    САДЫЧОК
    1715005308
    Самодур Черчесов! О чём говорить с Джикией? Если , он уровня пердива! Он , что лучше играть станет?
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