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    Сутормин ответил, останется ли он в «Сочи»

    Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин, права на которого принадлежат «Зениту», дал комментарий по поводу своего будущего.

    – Какие планы на будущее у вас? Вы в аренде без права обязательного выкупа?

    – Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение.

    – А сами как настроены?

    – Пока не думаю об этом. Главное – постараться спастись от вылета, доиграть сезон. А там уже будет видно.

    • 30-летний Сутормин сменил «Зенит» на «Сочи» 11 февраля.
    • В составе новой команды он провел 7 матчей (326 минут) без голевых действий.
    • До этого хавбек поучаствовал в 12 играх «Зенита» в текущем сезоне и сделал 2 ассиста.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Комментарии (1)
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    Spirit_78
    1714998793
    В обойме он не помешает, уж точно лучше, чем Бакаев, Коваленко и Ахметов.
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