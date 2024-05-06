Сутормин ответил, останется ли он в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин, права на которого принадлежат «Зениту», дал комментарий по поводу своего будущего.
– Какие планы на будущее у вас? Вы в аренде без права обязательного выкупа?
– Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение.
– А сами как настроены?
– Пока не думаю об этом. Главное – постараться спастись от вылета, доиграть сезон. А там уже будет видно.
- 30-летний Сутормин сменил «Зенит» на «Сочи» 11 февраля.
- В составе новой команды он провел 7 матчей (326 минут) без голевых действий.
- До этого хавбек поучаствовал в 12 играх «Зенита» в текущем сезоне и сделал 2 ассиста.