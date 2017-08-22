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    Геркус – о новом форварде «Локомотива»: «Играл и забивал на Евро»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в инстаграме, дискутируя в комментариях с болельщиками по поводу трансферов, анонсировал приобретение железнодорожниками нового нападающего.

    По словам руководителя, этот игрок принимал участие в чемпионате Европы-2016 и забивал там.

    Сегодня появилась информация, что «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Лилля» Эдеру, который в составе сборной Португалии выиграл Евро во Франции, а также забил в финале решающий гол.

    Источник: Instagram

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    22.08.2017 17:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 августа 2017, 22:18

      Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона.
      Я хорошо запомнил эти его слова Палыча.
      Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!!

      Сватают Дзюбу, но он не подходит Локомотиву!
      Слабая техника обработки, выбора позиции и взаимодействия с остальными игроками!
      Берите, но вы будете с Дзюбой мучиться и зря платить ему большую зарплату!
      Овчинка выделки НЕ СТОИТ!
      Сватают Полоза, но и он не годится по своим кондициям и техникой для Локомотива!
      Он задаром не нужен Локомотиву!
      Пусть в Зените играет дальше, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ!

      В Локомотив надо брать Веллитона!
      Он ПОЛУЧШЕ играет Полоза и Дзюбы!!!
      Он по стилю игры похож на Ари!
      А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы, Полоза и лучше чем у Ари!
      30 лет это не помеха для игры!
      Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе!

      Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона!
      Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать!
      Веллитон сможет принести Локомотиву пользу!
      Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других!
      Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ.

      Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили!
      Он реально поможет усилить атаку Локомотиву!
      Возьмите на год с последующим продлением!
      Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!

      Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"!
      Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив!
      Вперёд Локомотив!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

      1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО > Popularov 22 августа 2017, 22:43

      Веллитон,перестань саморекламой заниматься

      1
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      Рейтинг: +160

      виктоша 22 августа 2017, 20:55

      Да-да, со дня на день,с часу на час цены упадут на рынке игроков, и мы кого-нибудь купим.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 августа 2017, 20:31

      еще не факт, что это нап)

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 августа 2017, 19:52

      посмотрим особой надежды нет...

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 августа 2017, 19:35

      ждем

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 августа 2017, 18:49

      Игрок интересный , можно на него посмотреть !

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 августа 2017, 18:10

      сейчас не та ситуация в клубе болельщики ждут напа а он в угадайку

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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 22 августа 2017, 18:10

      Если Эдер приедет, будет хорошо, повысится интрига+ еще один сильный игрок в нашем чемпе.

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