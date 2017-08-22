Геркус – о новом форварде «Локомотива»: «Играл и забивал на Евро»

Президент «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в инстаграме, дискутируя в комментариях с болельщиками по поводу трансферов, анонсировал приобретение железнодорожниками нового нападающего.

По словам руководителя, этот игрок принимал участие в чемпионате Европы-2016 и забивал там.

Сегодня появилась информация, что «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Лилля» Эдеру, который в составе сборной Португалии выиграл Евро во Франции, а также забил в финале решающий гол.