Геркус – о новом форварде «Локомотива»: «Играл и забивал на Евро»

Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона.
Я хорошо запомнил эти его слова Палыча.
Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!!
Сватают Дзюбу, но он не подходит Локомотиву!
Слабая техника обработки, выбора позиции и взаимодействия с остальными игроками!
Берите, но вы будете с Дзюбой мучиться и зря платить ему большую зарплату!
Овчинка выделки НЕ СТОИТ!
Сватают Полоза, но и он не годится по своим кондициям и техникой для Локомотива!
Он задаром не нужен Локомотиву!
Пусть в Зените играет дальше, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ!
В Локомотив надо брать Веллитона!
Он ПОЛУЧШЕ играет Полоза и Дзюбы!!!
Он по стилю игры похож на Ари!
А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы, Полоза и лучше чем у Ари!
30 лет это не помеха для игры!
Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе!
Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона!
Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать!
Веллитон сможет принести Локомотиву пользу!
Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других!
Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ.
Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили!
Он реально поможет усилить атаку Локомотиву!
Возьмите на год с последующим продлением!
Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!
Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"!
Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив!
Вперёд Локомотив!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
Президент «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в инстаграме, дискутируя в комментариях с болельщиками по поводу трансферов, анонсировал приобретение железнодорожниками нового нападающего.
По словам руководителя, этот игрок принимал участие в чемпионате Европы-2016 и забивал там.
Сегодня появилась информация, что «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Лилля» Эдеру, который в составе сборной Португалии выиграл Евро во Франции, а также забил в финале решающий гол.