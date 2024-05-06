Черчесов: «Никогда не надо извиняться»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что учил футболистов не просить прощения.

«Любого моего игрока спросите: они никогда не извинялись. И никогда не надо извиняться.

Я вот в Сочи работал, а тогда дорогу на базу ремонтировали. И футболисты постоянно опаздывали. Игрок мог на 20 минут опоздать на тренировку. Мог даже не извиняться.

Потом переодевался и просто выбегал на тренировку. Два круга вокруг поля, и иди в общую группу. Все футболисты знают, что за эти 20 минут он на следующий день принесет [штраф].

А когда человек ошибся, и его начинают критиковать… Ошибся – принес. Не надо извиняться и не надо футболиста отсылать куда‑то. И все всe знают», – заявил Черчесов.