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    Черчесов: «Никогда не надо извиняться»

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что учил футболистов не просить прощения.

    «Любого моего игрока спросите: они никогда не извинялись. И никогда не надо извиняться.

    Я вот в Сочи работал, а тогда дорогу на базу ремонтировали. И футболисты постоянно опаздывали. Игрок мог на 20 минут опоздать на тренировку. Мог даже не извиняться.

    Потом переодевался и просто выбегал на тренировку. Два круга вокруг поля, и иди в общую группу. Все футболисты знают, что за эти 20 минут он на следующий день принесет [штраф].

    А когда человек ошибся, и его начинают критиковать… Ошибся – принес. Не надо извиняться и не надо футболиста отсылать куда‑то. И все всe знают», – заявил Черчесов.

    • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».
    • С 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России.
    • До этого тренировал «Спартак», «Динамо», «Ахмат», «Амкар», «Легию».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714998532
    Так и надо
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    алдан2014
    1714999446
    Поэтому тебя Стасик и не любят,весь такой джигит-король. Помним как ты Титова с Калиной из состава выпер. Характер показывал. А такие как Егор,штучный товар. Игрочище. Щас таких близко нет в рпл
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    JTherry
    1714999998
    Черчесов - настоящий пацан, особенно, в ду'ше, а не чушпан...)
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