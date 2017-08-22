Прудников близок к возвращению в «Анжи»

Нападающий Александр Прудников близок к тому, чтобы заключить соглашение с «Анжи». Напомним, 28-летний футболист выступал за махачкалинцев во второй части минувшего сезона, однако в июле покинул клуб из Дагестана.

«После завершения прошлого сезона у Прудникова истек контракт с клубом, и он не был продлен, так как у игрока были разногласия с главным тренером (Александром Григоряном, который покинул «Анжи» в августе – прим.). Сейчас Прудников близок к подписанию нового годичного соглашения», – сказал источник.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Прудников провел в составе «Анжи» 10 матчей, отметившись тремя голами.