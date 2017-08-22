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    Прудников близок к возвращению в «Анжи»

    Нападающий Александр Прудников близок к тому, чтобы заключить соглашение с «Анжи». Напомним, 28-летний футболист выступал за махачкалинцев во второй части минувшего сезона, однако в июле покинул клуб из Дагестана.

    «После завершения прошлого сезона у Прудникова истек контракт с клубом, и он не был продлен, так как у игрока были разногласия с главным тренером (Александром Григоряном, который покинул «Анжи» в августе – прим.). Сейчас Прудников близок к подписанию нового годичного соглашения», – сказал источник.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Прудников провел в составе «Анжи» 10 матчей, отметившись тремя голами.

    Источник: ТАСС

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    22.08.2017 15:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -107

      kuigal. 23 августа 2017, 19:18

      Туда-сюда,туда-сюда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 23 августа 2017, 17:15

      Слон возвращается в свое сафари.... удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Edward52 22 августа 2017, 22:54

      на сегодня в команде нет нормальных нападающих, Прудников несомненно поможет команде, даже если забьет всего 3 гола.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 августа 2017, 17:38

      Его уровень..

      0
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      Рейтинг: -107

      kuigal. > афоня72 23 августа 2017, 19:19

      Слоняра пригодится в Пердиве.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 августа 2017, 16:37

      как мне кажется он мало чем поможет Анжи.

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