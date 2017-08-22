Обамеянг: «Чувствую, что мне нужно уйти из «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг дал понять, что хочет покинуть клуб до закрытия трансферного окна.

Ранее СМИ связывали габонца с возможным переходом в «Челси», «Милан» и «Ливерпуль».

Напомним, в минувшие выходные глава спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк заявил, что 28-летний игрок не будет продан, поскольку уже упустил свой шанс сменить команду в текущее межсезонье.

«Я все еще размышляю, должен ли я уходить или нет. Этот клуб и его фанаты невероятны, но если я хочу расти, мне кажется, что стоит уйти», – сказал Обамеянг.