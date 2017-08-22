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    Обамеянг: «Чувствую, что мне нужно уйти из «Боруссии»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг дал понять, что хочет покинуть клуб до закрытия трансферного окна.

    Ранее СМИ связывали габонца с возможным переходом в «Челси», «Милан» и «Ливерпуль».

    Напомним, в минувшие выходные глава спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк заявил, что 28-летний игрок не будет продан, поскольку уже упустил свой шанс сменить команду в текущее межсезонье.

    «Я все еще размышляю, должен ли я уходить или нет. Этот клуб и его фанаты невероятны, но если я хочу расти, мне кажется, что стоит уйти», – сказал Обамеянг.

    Источник: Tribalfootball

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    22.08.2017 12:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 24 августа 2017, 13:42

      Интересно в каком плане расти? На ум приходит только зарплатная ведомость)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 23 августа 2017, 10:19

      хотя бы в Китай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 18:06

      что тебя это не устраивает?

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 августа 2017, 13:24

      А нам как раз нужен нападающий.. ))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 августа 2017, 12:34

      Да не пойдёшь ты никуда, не будоражь общественность!

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 22 августа 2017, 12:34

      Добро пожаловать...)

      0
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