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Обамеянг: «Чувствую, что мне нужно уйти из «Боруссии»

22 августа 2017, 12:30
6

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг дал понять, что хочет покинуть клуб до закрытия трансферного окна.

Ранее СМИ связывали габонца с возможным переходом в «Челси», «Милан» и «Ливерпуль».

Напомним, в минувшие выходные глава спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк заявил, что 28-летний игрок не будет продан, поскольку уже упустил свой шанс сменить команду в текущее межсезонье.

«Я все еще размышляю, должен ли я уходить или нет. Этот клуб и его фанаты невероятны, но если я хочу расти, мне кажется, что стоит уйти», – сказал Обамеянг.

Источник: Tribalfootball
Германия. Бундеслига Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (6)
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Bivaliy67
1503394465
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zatonn
1503394466
Да не пойдёшь ты никуда, не будоражь общественность!
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oyabun
1503397494
А нам как раз нужен нападающий.. ))
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kos999
1503414370
что тебя это не устраивает?
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bayern06
1503472746
хотя бы в Китай
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myelementisearth
1503571351
Интересно в каком плане расти? На ум приходит только зарплатная ведомость)))
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