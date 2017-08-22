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    Виталий Денисов хочет сыграть в Лиге Европы с «Арсеналом»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов признался, что с нетерпением ждет жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Он рассчитывает сыграть с сильными соперниками, выделив среди них лондонский «Арсенал».

    Футболист также отметил, что перед командой поставлена цель выйти из группового этапа в стадию плей-офф.

    — Уже на этой неделе состоится жеребьевка Лиги Европы, и «Локомотив» узнает соперников по групповому этапу. У вас есть какие-то предпочтения, кого бы вы хотели видеть в своей группе?

    — Хочется сыграть с самыми сильными европейскими клубами. Например, с лондонским «Арсеналом». С такой командой очень хотелось бы встретиться в еврокубках.

    — Какие задачи на этот турнир ставит перед собой «Локомотив»?

    — Естественно, наша первостепенная задача – выход из группы в стадию плей-офф Лиги Европы. Иначе зачем мы вообще боролись в прошлом сезоне за этот турнир?

    Источник: Известия

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    22.08.2017 10:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2017, 11:46

      Ливер тебе в соперники!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 24 августа 2017, 11:34

      Пусть сначала у Тосно выиграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 22 августа 2017, 16:50

      Арсенал в Краснодар приедет!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 22 августа 2017, 12:11

      А чё с Миланом не хочет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 22 августа 2017, 11:44

      Он в курсе что тульский Арсенал и лондонский, это разные по уровню команды?

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 августа 2017, 11:38

      попадется арсенал и аполлон и не выйдете нихрена

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