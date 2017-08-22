Виталий Денисов хочет сыграть в Лиге Европы с «Арсеналом»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов признался, что с нетерпением ждет жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Он рассчитывает сыграть с сильными соперниками, выделив среди них лондонский «Арсенал».

Футболист также отметил, что перед командой поставлена цель выйти из группового этапа в стадию плей-офф.

— Уже на этой неделе состоится жеребьевка Лиги Европы, и «Локомотив» узнает соперников по групповому этапу. У вас есть какие-то предпочтения, кого бы вы хотели видеть в своей группе?

— Хочется сыграть с самыми сильными европейскими клубами. Например, с лондонским «Арсеналом». С такой командой очень хотелось бы встретиться в еврокубках.

— Какие задачи на этот турнир ставит перед собой «Локомотив»?

— Естественно, наша первостепенная задача – выход из группы в стадию плей-офф Лиги Европы. Иначе зачем мы вообще боролись в прошлом сезоне за этот турнир?