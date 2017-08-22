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    «Ювентус» готовит предложение «Баварии» по трансферу Боатенга

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг привлек внимание скаутского отдела «Ювентуса». Туринцы находятся в поисках серьезного защитника, способного укрепить оборону действующего чемпиона страны.

    В ближайшее время итальянский клуб подготовит официальное предложение по 28-летнему футболисту. Его действующий контракт с немецким грандом рассчитан до середины 2021 года.

    Известно, что Боатенг готов рассмотреть вариант перехода в другой клуб, так как не уверен в том, что сможет выиграть место в основном составе в новом сезоне.

    Источник: Calciomercato

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    22.08.2017 09:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 августа 2017, 23:57

      ого... ну за Боатенга Бавария может лямов 80 требовать... а хули???

      0
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 22 августа 2017, 21:05

      Слишком крутой защитник ! Правда после травмы Карло его не ставить...а зря, лучший вариант Хумельс - Боатенг, а Мартинеса на трансфер

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:28

      зачем он

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 августа 2017, 10:35

      нафига бонуччи отпускали?)

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 22 августа 2017, 10:34

      Подумал вот наивные. Когда прочитал новость подумал мда жером такого от тебя не ожидал. готов рассмотреть, не уверен и т.д. Ты же топ мать ее. Не хуже того же е-бонуччи.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 августа 2017, 10:10

      Никуда Жером не пойдёт. По крайней мере в это трансферное окно. Да и продать такого игрока (усилить конкурента по ЛЧ) было бы сущей глупостью!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zatonn 22 августа 2017, 10:26

      Джею Зи привет, и его погуляшкам с Джеромом)

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > zatonn 22 августа 2017, 12:57

      Он забил на футбол говорят в хип хоп подался

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Dgad 22 августа 2017, 13:32

      Ну хорошо, пусть даже так! Тогда зачем он "Старой Синьоре"?

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