«Ювентус» готовит предложение «Баварии» по трансферу Боатенга

Защитник «Баварии» Джером Боатенг привлек внимание скаутского отдела «Ювентуса». Туринцы находятся в поисках серьезного защитника, способного укрепить оборону действующего чемпиона страны.

В ближайшее время итальянский клуб подготовит официальное предложение по 28-летнему футболисту. Его действующий контракт с немецким грандом рассчитан до середины 2021 года.

Известно, что Боатенг готов рассмотреть вариант перехода в другой клуб, так как не уверен в том, что сможет выиграть место в основном составе в новом сезоне.