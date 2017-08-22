Конкуренция с Рыбусом подстегивает Виталия Денисова

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о своем положении в команде после подписания контракта с Мацеем Рыбусом. По словам футболиста сборной Узбекистана, конкуренция с таким сильным игроком лишь подстегивает его для развития и улучшения своей игры.

Напомним, что Денисов впервые вышел после травмы на поле в текущем чемпионате лишь в матче седьмого тура со «Спартаком» (4:3).

— Мало кто ожидал, что на старте сезона «Локомотив» окажется среди лидеров чемпионата. Как думаете, хватит вашей команде запала и глубины состава?

— Я считаю, что проблемы нужно решать по мере их поступления и все делать поэтапно. Следующая игра «Локомотива» — с «Уралом», и все наши мысли и планы связаны с этим матчем. Не хочу делать никаких выводов или громких заявлений. Будем играть от матча к матчу и решать поставленные задачи.

— Этим летом «Локомотив» приобрел на вашу позицию польского защитника Мацея Рыбуса. Насколько сложно конкурировать с ним за место в основе?

— Понимаю, что конкуренция обострилась, но меня это только подстегивает. Думаю, пойдет на пользу. Нужно доказывать свою состоятельность, хотя я всегда стараюсь отдаваться полностью и выкладываться на 100%. Понятно, что сейчас я только восстановился от травмы и у меня долгое время не было игровой практики. Но решение, кого выпускать на поле, всегда остается за тренером. Он ставит того, кого считает нужным, кому больше доверяет.

— А возможен вариант, при котором вы с Рыбусом будете играть в старте одновременно?

— Это вполне возможно, почему нет?

— Тогда Мацею придется выдвинуться немного вперед, ближе к нападению?

— Необязательно. Думаю, Рыбус способен сыграть на той же позиции и на правой бровке. Посмотрим. Все эти вопросы — на усмотрение тренера.