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    Конкуренция с Рыбусом подстегивает Виталия Денисова

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о своем положении в команде после подписания контракта с Мацеем Рыбусом. По словам футболиста сборной Узбекистана, конкуренция с таким сильным игроком лишь подстегивает его для развития и улучшения своей игры.

    Напомним, что Денисов впервые вышел после травмы на поле в текущем чемпионате лишь в матче седьмого тура со «Спартаком» (4:3).

    — Мало кто ожидал, что на старте сезона «Локомотив» окажется среди лидеров чемпионата. Как думаете, хватит вашей команде запала и глубины состава?

    — Я считаю, что проблемы нужно решать по мере их поступления и все делать поэтапно. Следующая игра «Локомотива» — с «Уралом», и все наши мысли и планы связаны с этим матчем. Не хочу делать никаких выводов или громких заявлений. Будем играть от матча к матчу и решать поставленные задачи.

    — Этим летом «Локомотив» приобрел на вашу позицию польского защитника Мацея Рыбуса. Насколько сложно конкурировать с ним за место в основе?

    — Понимаю, что конкуренция обострилась, но меня это только подстегивает. Думаю, пойдет на пользу. Нужно доказывать свою состоятельность, хотя я всегда стараюсь отдаваться полностью и выкладываться на 100%. Понятно, что сейчас я только восстановился от травмы и у меня долгое время не было игровой практики. Но решение, кого выпускать на поле, всегда остается за тренером. Он ставит того, кого считает нужным, кому больше доверяет.

    — А возможен вариант, при котором вы с Рыбусом будете играть в старте одновременно?

    — Это вполне возможно, почему нет?

    — Тогда Мацею придется выдвинуться немного вперед, ближе к нападению?

    — Необязательно. Думаю, Рыбус способен сыграть на той же позиции и на правой бровке. Посмотрим. Все эти вопросы — на усмотрение тренера.

    Источник: Известия

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    22.08.2017 08:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 августа 2017, 13:07

      Рыбус только вливаеться а скоро он его твердо на лавку посадить. на позиции Рыбуса мало кто с ним может конкурировать в РФПЛ

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 августа 2017, 12:23

      Рыбус Виталию к сожалению пока не конкурент.

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