Виталий Денисов: «Здорово, что возвращение получилось таким удачным для меня и для команды»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рад, что его возвращение на поле произошло в матче со «Спартаком», который удалось выиграть после счета 0:2. Напомним, что 30-летний футболист вернулся в большой футбол после травмы. Это была его первая игра в текущем сезоне.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

— Безумно рад, что «Локомотиву» удалось одержать волевую победу в столь непростом матче. Также очень приятно, что получилось завоевать крайне важные для нас три очка. Я доволен, что наконец восстановился от травмы и вернулся в футбол – здорово, что возвращение получилось таким удачным для меня и для команды.

— Когда полузащитник соперников Александр Самедов получил красную карточку, сразу поняли, что это – шанс перевернуть игру?

— Конечно, это была отличная возможность для нас. Тем более у «Локо» оставалась куча времени – впереди был целый тайм, чтобы отыграться. Все было в наших руках. Знаете, бывают такие игры, когда удаление может пойти не на пользу команде, оставшейся в большинстве. Но, на наше счастье, в матче со «Спартаком» все сложилось благоприятно.

— Замена в перерыве – не столь частое явление. По тому, как протекала игра, ожидали, что выйдете на поле сразу после первого тайма?

— В конце первой половины встречи ко мне подошел один из наших тренеров Олег Пашинин и спросил о моем самочувствии, готов ли я выйти. Я ответил утвердительно, так что с этой точки зрения я был готов.