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    Агент: «Луан не желает ехать в Россию, поэтому 95 процентов, что в «Спартак» он не перейдет»

    Агент нападающего бразильского «Гремио» Луана Жаир Канто Пейшото заявил, что его клиент, несмотря на появлявшиеся в последние недели слухи, не перейдет в московский «Спартак», который был готов выложить за южноамериканца порядка 20 миллионов евро.

    «Вопрос перехода Луана в «Спартак» почти закрыт. Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%. Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов», – сказал Пейшото.

    Известно, что Луан также входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии» и генуэзской «Сампдории».

    Источник: ТАСС

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    21.08.2017 17:02
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Vaulakvas 22 августа 2017, 00:15

      Зачем ему ехать в клуб, занимающий 10 место в таблице и позориться в лиге чемпионов, когда можно выбрать клуб , который будет с достоинством выступать в своей лиге и международных матчах

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 21 августа 2017, 20:49

      Да и хрен бы с ним ! 96 % болельщиков не расстроятся

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2017, 20:09

      в гранды он намылился... на лавке посидеть захотелось?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 21 августа 2017, 19:37

      пусть дома сидит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2017, 18:51

      Ну и плевать.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 августа 2017, 18:26

      Зачем Спартаку эта посредственность ?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 21 августа 2017, 18:00

      В связи с последними событиями наверно не хочет переходить.

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 21 августа 2017, 17:43

      Сампдория то конечно европейский гранд..

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      huntelaar25 21 августа 2017, 17:43

      Вообще никто не хочет переходить в Спартак. С таким менеджментом и нового чемпионства ждать еще 16 лет и ждать хороших результатов в ЛЧ не приходится. Спартаку в прошлом сезоне откровенно повезло, что все конкуренты устраивали переходные периоды в одном чемпионате, теперь, видимо, фортуна возвращает Спартаковский долг провальным трансферным окном.

      7
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > huntelaar25 21 августа 2017, 17:51

      куда вам чемпионства и так радуйтесь одну как лестер, пусть другие частные молодые клубы выигрывают

      2
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      ...
      Рейтинг: +27

      NAZ84 > huntelaar25 21 августа 2017, 17:57

      Ты за это время как раз школу закончишь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 > NAZ84 21 августа 2017, 18:15

      я уже лет как 15 закончил, так что не хами

      5
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 > карасевщина 21 августа 2017, 18:29

      я вообще не фанат Спартака, мне за державу обидно, так как с такой трансферной политикой нам в рейтинге не подняться, все наши клубы в Европе должны максимум очков зарабатывать!

      7
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 августа 2017, 17:31

      Времени всё меньше, а приобретений (усиления) всё нет... Тревожно перед ЛЧ!

      9
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > vladik12 21 августа 2017, 17:45

      Человек тут за Спартак переживает, а ты тут пишешь...Томи удачи!

      9
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > vladik12 21 августа 2017, 17:51

      глор очередной

      2
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