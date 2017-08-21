Агент: «Луан не желает ехать в Россию, поэтому 95 процентов, что в «Спартак» он не перейдет»

Агент нападающего бразильского «Гремио» Луана Жаир Канто Пейшото заявил, что его клиент, несмотря на появлявшиеся в последние недели слухи, не перейдет в московский «Спартак», который был готов выложить за южноамериканца порядка 20 миллионов евро.

«Вопрос перехода Луана в «Спартак» почти закрыт. Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%. Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов», – сказал Пейшото.

Известно, что Луан также входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии» и генуэзской «Сампдории».