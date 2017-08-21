Вернблум: «Россия – классная страна, сюда стоит приезжать»

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум в преддверии чемпионата мира-2018 дал свою характеристику России с точки зрения комфорта и безопасности. Швед считает, что гостям обязательно нужно приехать в нашу страну.

«У меня тоже были определенные опасения, когда я ехал в Россию. Но я здесь уже шестой год. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений. Россия – классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность», – говорит Вернблум порталу «Welcome2018».

Швед выступает за ЦСКА с 2012 года.