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Вернблум: «Россия – классная страна, сюда стоит приезжать»

21 августа 2017, 16:49
13

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум в преддверии чемпионата мира-2018 дал свою характеристику России с точки зрения комфорта и безопасности. Швед считает, что гостям обязательно нужно приехать в нашу страну.

«У меня тоже были определенные опасения, когда я ехал в Россию. Но я здесь уже шестой год. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений. Россия – классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность», – говорит Вернблум порталу «Welcome2018».

Швед выступает за ЦСКА с 2012 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (13)
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prezent2017
1503324499
Водка дешевая, а в Швеции дорогая. Приезжай, налетай!
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+50/-50
1503325060
Ты посмотри, и не боится попасть под персональные санкции. Такое сказать про Россию! Ладно, пусть приезжают все. Но помнят, что после первой мы не закусываем.
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de bruyne
1503326352
Россия для всех идеальная кроме своих... чужим помагают своим нет...
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Одинокий волк Маквейд
1503327761
Для хорошего человека Россия мать, а для плохого мачеха.
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Klim Chugunkin.
1503327951
Ну ещё бы!
Ответить
dok66
1503335123
Респект Понтусу !
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Aleksandr_1986_Spb_
1503336252
С зарплатой как у легионеров в наших клубах конечно хорошо жить. А вот отправить его в условный город в 200 км от Москвы и дать зарплату слесаря на заводе..Посмотрим что скажет.
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David_Fio
1503336476
Вот благодарный человек и настоящий мужик! Благодарит страну, которая его озолотила!
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