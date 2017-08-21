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    Вернблум: «Россия – классная страна, сюда стоит приезжать»

    Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум в преддверии чемпионата мира-2018 дал свою характеристику России с точки зрения комфорта и безопасности. Швед считает, что гостям обязательно нужно приехать в нашу страну.

    «У меня тоже были определенные опасения, когда я ехал в Россию. Но я здесь уже шестой год. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений. Россия – классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность», – говорит Вернблум порталу «Welcome2018».

    Швед выступает за ЦСКА с 2012 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 16:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 21 августа 2017, 20:27

      Вот благодарный человек и настоящий мужик! Благодарит страну, которая его озолотила!

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 21 августа 2017, 20:24

      С зарплатой как у легионеров в наших клубах конечно хорошо жить. А вот отправить его в условный город в 200 км от Москвы и дать зарплату слесаря на заводе..Посмотрим что скажет.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 августа 2017, 20:05

      Респект Понтусу !

      1
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      Рейтинг: +46

      Klim Chugunkin. 21 августа 2017, 18:05

      Ну ещё бы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 августа 2017, 18:02

      Для хорошего человека Россия мать, а для плохого мачеха.

      13
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 августа 2017, 17:39

      Россия для всех идеальная кроме своих... чужим помагают своим нет...

      7
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 августа 2017, 17:17

      Ты посмотри, и не боится попасть под персональные санкции. Такое сказать про Россию!
      Ладно, пусть приезжают все. Но помнят, что после первой мы не закусываем.

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > +50/-50 21 августа 2017, 19:16

      ..и после второй не всегда..

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 17:08

      Водка дешевая, а в Швеции дорогая. Приезжай, налетай!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > prezent2017 21 августа 2017, 17:13

      у нас сейчас много что дешевле для иностранцев, те же проститутки уже с таиландскими конкурируют ))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > FanatSerj 21 августа 2017, 17:20

      Шведы - крепкие мужики, любят крепкие напитки, а у них водка по талонам.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > prezent2017 21 августа 2017, 17:47

      Швеция в Евросоюзе.Езжай к соседям ,купи и бухай)))

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      Рейтинг: +46

      Klim Chugunkin. > андрей андреев 21 августа 2017, 18:07

      Ничёси,ехать за ханкой за границу.

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