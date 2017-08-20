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    Мората и Кристенсен – в стартовом составе «Челси» на дерби против «Тоттенхэма»

    «Тоттенхэм» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Трипьер, Альдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн.

    «Челси»: Куртуа, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Канте, Мората, Бакайоко, Мозес, Виллиан.

    Лондонское дерби пройдет сегодня на стадионе «Уэмбли» и начнется в 18:00 по московскому времени. За ходом игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

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    Источник: Twitter

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    20.08.2017 17:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 20 августа 2017, 17:52

      Ждем интересную игру

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