Мората и Кристенсен – в стартовом составе «Челси» на дерби против «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм»: Льорис, Трипьер, Альдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн.

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Канте, Мората, Бакайоко, Мозес, Виллиан.

Лондонское дерби пройдет сегодня на стадионе «Уэмбли» и начнется в 18:00 по московскому времени. За ходом игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

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