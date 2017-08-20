Мората и Кристенсен – в стартовом составе «Челси» на дерби против «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ.
«Тоттенхэм»: Льорис, Трипьер, Альдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн.
«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Канте, Мората, Бакайоко, Мозес, Виллиан.
Лондонское дерби пройдет сегодня на стадионе «Уэмбли» и начнется в 18:00 по московскому времени. За ходом игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».
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Источник: Twitter