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    Аленичев: «Приятно, что есть такая серия из четырех побед. Но футболисты такой народ – их всегда нужно подстегивать и критиковать»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал игру с «Зенитом-2». Клуб из Екатеринбурга одержал домашнюю победу во встрече со счетом 2:1 в рамках 9-го тура первенства ФНЛ.

    «Считаю, что мы полностью доминировали в игре. Практически не дали сопернику создать ни одного стопроцентного момента. Но в итоге, забив гол, неожиданно пропустили. Очень сильно из-за этого расстроился, частично курьезным гол получился. Рад, что во втором тайме сумели дожать соперника, вырвать победу, хотя меня поразила очень низкая реализация моментов.

    Сегодняшние три очка будут важны для нас в дальнейшем. Честно говоря, весь матч был на нервах, но я верил, мои помощники верили, что дожмем. Так и получилось.
    Приятно, что есть такая серия из четырех побед. Но футболисты такой народ – их всегда нужно подстегивать, критиковать, находить нужные слова. На теоретических занятиях я всегда указываю на минусы», – заявил Аленичев.

    «Енисей» после 9-го тура идет на втором месте в турнирной таблице первенства ФНЛ.

    Источник: ФНЛ

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    20.08.2017 07:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2017, 11:37

      Удачи Дмитрий!

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 августа 2017, 09:56

      Вспомнилась Алиса в стране чудес: "Лондон - это столица Парижа, а Париж - столица Рима...."
      Наступило утро и красноярцы узнали, что они на самом деле из Е-бурга.

      1
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      Рейтинг: +59

      xxxl8484 20 августа 2017, 09:43

      Аааааааааааааааа, Ебург

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 августа 2017, 09:41

      Аленичев сильный тренер , умеет ставить игру , думаю что если бы дали ему поработать Спартак с ним стал бы чемпионом !

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > XaXatyn 20 августа 2017, 11:30

      Постоянные косяки в статьях ! Город написать правильно не могут !

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > XaXatyn 21 августа 2017, 06:09

      это же бомбардир... вместо видео - гифки снятые на нокию 3310, а в составах за команды играют по 5 чел на поле... все норм...

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Аид666 21 августа 2017, 09:56

      Косяков здесь вагон , мне больше нравится зайдешь посмотреть весь состав команды , а там игроки которых давно уже в клубе нет ! Так и хочется сказать отдайте ветку любимый команды , хотя бы порядок в ней навести !

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > XaXatyn 21 августа 2017, 10:03

      ладно ФНЛ еще. Как Уткин говорил - никому не нужна. Но они даже РПФЛ так же ведут. Путают игроков, города, иногда даже счет.

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 20 августа 2017, 09:35

      Клуб из Красноярска!!! Какой Екатеринбург??? Вы че там курите???

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > sergeyshubin 21 августа 2017, 06:08

      это стайл бомбардира... сделать бомбящий заголовок, часто не связанный с самой новостью, ну и написать перевирая все что можно...

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