Аленичев: «Приятно, что есть такая серия из четырех побед. Но футболисты такой народ – их всегда нужно подстегивать и критиковать»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал игру с «Зенитом-2». Клуб из Екатеринбурга одержал домашнюю победу во встрече со счетом 2:1 в рамках 9-го тура первенства ФНЛ.



«Считаю, что мы полностью доминировали в игре. Практически не дали сопернику создать ни одного стопроцентного момента. Но в итоге, забив гол, неожиданно пропустили. Очень сильно из-за этого расстроился, частично курьезным гол получился. Рад, что во втором тайме сумели дожать соперника, вырвать победу, хотя меня поразила очень низкая реализация моментов.

Сегодняшние три очка будут важны для нас в дальнейшем. Честно говоря, весь матч был на нервах, но я верил, мои помощники верили, что дожмем. Так и получилось.

Приятно, что есть такая серия из четырех побед. Но футболисты такой народ – их всегда нужно подстегивать, критиковать, находить нужные слова. На теоретических занятиях я всегда указываю на минусы», – заявил Аленичев.

«Енисей» после 9-го тура идет на втором месте в турнирной таблице первенства ФНЛ.